Distrugerea pădurii tropicale Amazon din Brazilia a ajuns la cote alarmante

PE SCURT După ce autoritățile au destructurat o grupare specializată în producerea și comercializarea drogurilor din care făceau parte studenți internaționali de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu", cea din urmă a decis că va introduce testarea antidrog doar pentru studenții străini. Testarea urma să aibă loc la admitere și înainte […]