Anunt de ultima ora. Moldovenii care se afla in Italia vor putea converti permisele de conducere obtinute in RM, in Republica Italiana

Anunt de ultima ora. Moldovenii care se afla in Italia vor putea converti permisele de conducere obtinute in RM, in Republica Italiana

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md