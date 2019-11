Expoziția International World Press Photo 2019 vine la Chișinău! Cea mai importantă competiție fotografică la nivel mondial (Video)

14:00

Greu de crezut, dar regina Elisabeta și soțul ei, prințul consort Philip, au sărbătorit deja 72 de ani de căsnicie. Monarhul britanic avea 21 de ani când s-a căsătorit cu ducele de Edinburgh, care îi e văr îndepărtat. E cel mai lung mariaj din istoria monarhiei britanice. View this post on Instagram Wishing Her Majesty […]