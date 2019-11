(VIDEO) Un BMW a fost cuprins de flăcări în parcarea unui magazin! Focul ar fi izbucnit de la farul din dreapta

08:10

Vă amintiți de postarea cu o Toyota Supra GT500, un bolid de curse care prinde praf, mucegai și rugină stând sub cerul liber? Se pare că aceasta nu e deloc singură. O înconjoară și alte "suflete" abandonate. Nissan GT-R, BMW E28 Alpina, BMW 2002, Honda NSX, câteva Honda Civic, furate tot din lumea motorsportului, Toyota