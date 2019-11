Festivalului Național de Teatru pentru Copii „Acasă la Guguță” la Chișinău

08:45

Evenimente 284: Dioclețian este ales împărat roman. El va pune capăt crizei imperiale din secolul al III-lea. 1224: Prima mențiune a bisericii "Sf. Mihail" din Cisnădioara, germ. "Michelsberg", (județul Sibiu), monument în stil romanic. 1272: Prințul Edward devine rege al Angliei, după moartea tatălui său Henric al III-lea. 1407: Un armistițiu între Ioan fără Drică, Duce de Burgundia și Ludovic de Valois, Duce de Orléans este convenit sub auspiciile lui John, Duce de Berry, fratele regelui. Orléans va fi asasinat trei zile mai târziu de Burgundia. 1805: Singura operă a lui Beethoven, Fidelio, are premiera la Viena. 1820: Scufundarea vasului-balenieră Essex, în apele Americii Latine, după ce a fost lovit în mod repetat de un cașalot. Se presupune că acest eveniment ar fi inspirat capodopera lui Herman Melville, Moby Dick. 1852: Începe construcția clădirii Școlii Centrale din București, care se va numi "Pensionatul Domnesc de fete". Din 1890, școala funcționează în localul construit de arhitectul Ion Mincu, lângă Grădina Icoanei; după 1948 și până în 1993 instituția se va numi "Liceul Zoia Kosmodemianskaia". 1861: Poarta Otomană emite "Firmanul de organizare administrativă a Moldovei și Valahiei" care admitea unirea administrativă și politică a Principatelor de la 24 ianuarie 1859, însă prevedea că unirea va înceta la sfârșitul domniei lui Al. I. Cuza. 1916: Primul Război Mondial: Guvernul României se retrage din Muntenia ocupată, la Iași, noua capitală a țării. 1917: Are loc prima mare bătălie de tancuri, la Cambrai în Franța, unde aproape 400 de tancuri, atacând pe un front de 16 km, au străpuns apărarea trupelor germane. 1917: Ucraina este declarată republică. 1922: Conferința internațională de la Lausanne, în problema strâmtorilor Bosfor și Dardanele. Se discută și semnează tratatul de pace cu Turcia, care recunoștea drepturile României asupra insulei Ada-Kaleh. Insula nu mai există, fiind inundată la construirea barajului Porțile de Fier. 1932: Premiera românească, la Opera Română din București, a baletului "Iris" de Constantin C. Nottara, după premiera absolută a spectacolului la Opera din Moravska-Ostrava din Cehoslovacia, din 12 noiembrie 1931. 1940: Al doilea război mondial: România, Ungaria și Slovacia se alătură Axei. 1942: Alaska Highway se deschide oficial. Construcția drumului a fost accelerată după atacul japonez de la Pearl Harbor. Drumul face legătura între Dawson Creek, situat în provincia canadiană Columbia Britanică și Delta Junction în statul american Alaska. 1945: Procesele de la Nürnberg: Încep la Palatul de Justiție de la Nuremberg procesele împotriva a 24 de foști lideri germani, pentru crime de război. 1947: Prințesa Elisabeta (viitoarea regina Elisabeta a II) s-a căsătorit cu ducele de Ediburgh, Philip Mountbatten. 1952: Rudolf Slánský, Secretarul General al Partidului Cehoslovac și alți 13 lideri comuniști sau funcționari de rang înalt au fost acuzați și condamnați că ar fi participat la o conspirație troțkisto-titoisto-sionistă. Procesul a fost orchestrat la ordinul Moscovei prin intermediul consilierilor sovietici aflați în țară. Slánský va fi spânzurat la 3 decembrie 1952. 1962: Președintele american John F. Kennedy a acceptat să ridice blocada din Cuba. 1989: Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului a fost adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Până în prezent (2017), Convenția a fost adoptată de 196 de țări, membre ale Națiunilor Unite (cu excepția SUA si a Somaliei). Orice stat care semnează Convenția îi recunoaște conținutul, se obligă să îl respecte și să îl aplice în mod corespunzător. 2003: Michael Jackson este arestat sub acuzația de molestare a unui copil. 2006: Lui Mihail Sebastian i s-a conferit postum la München importantul premiu de carte "Geschwister Scholl" pe anul 2006, premiu ce este conferit în fiecare an începând din 1985 de către "Börsenverein des Deutschen Buchhandels". Nașteri 1602: Otto von Guericke, politician german (d. 1686) 1625: Paulus Potter, pictor olandez (d. 1654) 1629: Ernest Augustus, Elector de Braunschweig-Lüneburg, tatăl regelui George I al Marii Britanii (d. 1698) 1752: Thomas Chatterton, poet britanic (d. 1770) 1858: Selma Lagerlöf, scriitoare suedeză, laureată a Premiului Nobel în 1909 (d. 1940) 1761: Papa Pius al VIII-lea (d. 1830) 1851: Margareta de Savoia, regină a Italiei (d. 1926) 1866: Maria Letizia Bonaparte, ducesă de Aosta (d. 1926) 1869: Zinaida Gippius, poet rus (d. 1945) 1872: George Tutoveanu, poet român (d. 1957) 1873: Daniel Gregory Mason, compozitor american (d. 1953) 1886: Karl von Frisch, zoolog austriac (d. 1982) 1889: Edwin Hubble, astronom american (d. 1953) 1902: Erik Eriksen, politician danez (d. 1972) 1907: Mihai Beniuc, scriitor, academician român (d. 1988) 1907: Henri-Georges Clouzot, regizor de film francez (d. 1977) 1911: Radu Grigorovici, fizician român (d. 2008) 1912: Otto Habsburg-Lothringen, politician și scriitor austriac (d. 2011) 1912: Victor Preda, biolog român, membru al Academiei Române (d. 1982) 1921: Dinu Pillat, prozator și istoric literar român (d. 1975) 1923: Nadine Gordimer, romancier sud-african laureat al Premiului Nobel (1992) 1924: Benoît Mandelbrot, matematician francez (d. 2010) 1925: Robert F. Kennedy, politician american (d. 1968) 1925: Maia Plisețkaia, balerină rusă (d. 2015) 1937: René Kollo, tenor german 1937: Christoph Klein, episcop al Bisericii Evanghelice C.A. din România 1939: Stelian Tăbăraș, prozator român (d. 1939) 1942: Norman Greenbaum, cântăreț american 1943: Grigore Ilisei, publicist, prozator român 1944: Dragoș Ujeniuc, politician român 1946: Duane Allman, muzician american 1947: Joe Walsh, muzician american 1948: Constantin Dragomir, poet, prozator român (d. 2007) 1948: Barbara Hendricks, cântăreță americană 1950: Gary Green, muzician britanic 1951: León Gieco, muzician argentinian 1954: Kaspar Heidelbach, regizor german 1956: Bo Derek, actriță americană 1957: Stefan Bellof, pilot german de Formula 1 1995: Michael Clifford, chitarist australian, membru al trupei 5 Seconds of Summer Decese 1316: Ioan I al Franței (n. 1316) 1662: Arhiducele Leopold Wilhelm de Austria (n. 1614) 1737: Carolina de Ansbach, soția regelui George al II-lea al Marii Britanii (n. 1683) 1750: Maurice de Saxa, nobil german, mareșal al Franței (n. 1696) 1847: Wilhelm al II-lea, Elector de Hesse (n. 1777) 1875: Francisc al V-lea, Duce de Modena (n. 1819) 1894: Karl Augustus, Mare Duce Ereditar de Saxa-Weimar-Eisenach (n. 1844) 1894: Anton Rubinstein, pianist și compozitor rus (n. 1829) 1910: Lev Nicolaevici Tolstoi, scriitor rus (n. 1828) 1925: Ștefan Zeromski, prozator și dramaturg polonez (n. 1864) 1925: Alexandra a Danemarcei, soția regelui Eduard al VII-lea al Regatului Unit (n. 1844) 1938: Edwin Hall, fizician american (n. 1855) 1938: Maud de Wales, regină a Norvegiei, soția regelui Haakon al VII-lea al Norvegiei (n. 1869) 1947: Wolfgang Borchert, scriitor german (n. 1921) 1952: Benedetto Croce, filosof, istoric și politician italian (n. 1866) 1957: Mstislav Dobujinski pictor rus-lituanian (n. 1875) 1964: Sabin Manuilă, statistician, medic, demograf, membru fondator al Academiei de Medicină (n. 1894) 1984: Faiz Ahmas Faiz, poet pakistanez (n. 1911) 2006: Zoia Ceaușescu, fiica lui Nicolae Ceaușecu (n. 1949) 2010: Roxana Briban, soprana Opera din Viena, Opera Română (n. 1971) 2016: Konstantinos Stefanopoulos, politician grec, președinte al Greciei (n. 1926) 2016: William Trevor, scriitor irlandez (n. 1928) 2018: Aaron Klug, chimist britanic de origine lituaniană, laureat Nobel (n. 1926)