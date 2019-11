video | CSP a acceptat cei 4 candidați la funcția de procuror general. Proba interviului, programată pentru săptămâna viitoare

18:40

Fiecare al șaselea cuplu suferă de probleme de fertilitate, iar dacă timp de un an tentativele de a concepe copii nu sunt cu succes, e cazul să consultați medicul reproductolog. Din fericire, și pentru această problemă de sănătate medicina modernă are o soluție – fertilizarea in vitro (FIV). Această procedură este explicată pe larg în … Articolul video | iSănătate #4: Remedierea problemelor de fertilitate sau cum are loc fertilizarea in vitro apare prima dată în ZUGO.