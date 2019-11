Motivul pentru care Rusia a aprobat folosirea simbolurilor naziste

04:50

Leii britanici nu ar trebui să arate așa în mod normal. Ei sunt înfățișați de obicei ca fiind puternici, stăpâni asupra tuturor. Dar cele trei creaturi de pe plaja Dover par bolnave, emaciate și epuizate. Par să se grăbească spre spre propria lor moarte. Aceste sculpturi au fost recent instalate sub Falezele Albe de către artistul Jason deCaires Taylor, care le numește The Pride of Brexit (Mândria Brexitului). „Ele transmit”, spune artistul britanic, „sentimentul unei pierderi profunde pe care mulți dintre noi o vor simți toată viața.” Instalația lui este menită să fie „un monument al uneia dintre cele mai nepatriotice evenimente pe care Britania le-a văzut vreodată”. De ce leii? Pentru că sunt „un simbol în heraldica noastră, reprezentând puterea națiunii”. Și de ce acest țărm? „Falezele albe sunt chintesențial britanice. Iar Dover este (era) poarta britanică a Europei. Există mai mulți lei de-ai săi, lei în pragul morții, la Londra, sculptați chiar lângă Parlament. Fiecare astfel de ființă tristă și zdrobită de viață a fost marcată cu sloganuri Brexit: „TAKE BACK CONTROL”, „BREXIT MEANS BREXIT”, „ENEMIES OF THE PEOPLE”, „GET IT DONE”. Starea lor de sănătate contrastează clar cu măreția Parlamentului”. Nu este prima dată când Taylor și-a aruncat fiarele sculptate în fața politicienilor din Westminster. Prima sa instalație s-a numit The Rising Tide, o alegorie a celor patru călăreți ai apocalipsei, în râul Thames din apropierea Parlamentului și viza industria combustibililor fosili. De ce să faci o astfel de artă politică? „Toată arta este politică prin faptul că încearcă să exprime, sub formă vizuală, provocările cu care ne confruntăm.”