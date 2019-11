Jurnalul orei 19, 19 Noiembrie

18:30

In Ucraina si in tarile unde exista importante comunitati ucrainene sunt pomenite victimele Holodomorului. Istoricii spun ca, in anii 1932-1933, de foame au murit milioane de oameni, dupa ce bolsevicii au confiscat toata recolta de la tarani. Despre Holodomor si crimele regimului comunist din Ucraina si Moldova Sovietica s-a vorbit recent la Chisinau. Reprezentantul Ambasadei Ucrainei in Republica Moldova, Volodimir Boiechko, afirma ca tragedia acelor vremuri consta in faptul ca oamenii au devenit victime ale propriilor conducatori.