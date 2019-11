Zinaida Greceanîi a avut o întrevedere cu noul ambasador al Marii Britanii

15:40

Deputatul socialist Grigore Novac a adresat o scrisoare deschisă EX Primarului General al capitalei, EX Ministrului de Interne, EX Vice-prim-ministrului, domnului Andrei Nastăse. • "Domnule exDeToate, cunoaștem cît de mult v-ați dorit funcția de procuror general, iar dacă ați vazut că nu o puteți lua pentru dvs, ați încercat să o luați prin persoane interpuse, iar motivele pentru care sunteți atât de împătimit după aceasta funcție este că vă doriți cu disperare sa fiți macar un mic Plahotniuc. C...