La despărțirea de Victor Eskenasy

10:00

Președintele Partidului Democrat, Pavel Filip a reacționat cu ceea ce pare a fi o replică la un text publicat de fostul conducător democrat Vlad Plahotniuc, în care acesta comentează ultimele evoluții politice de la Chișinău. Deși oligarhul fugar a avut doar laude la superlativ față de guvernarea fostului său partid, Pavel Filip a ținut acum să sublinieze că PDM „știe să-și asume greșelile din trecut” și că își dorește „o schimbare totală a modului în care face politică”. Încearcă noua- veche conducere democrată să se distanțeze de era Plahotniuc? Și ce poate aduce schimbarea anunțată de Pavel Filip, „în fapte, nu vorbe”? O convorbire cu analistul politic Corneliu Ciurea. Europa Liberă: Așadar, o replică - în aparență, cel puțin - a președintelui PDM, Pavel Filip, la un text publicat pe Facebook de fostul conducător democrat, Vlad Plahotniuc, în care acesta explică votul democraților pentru instalarea Guvernului Chicu, laudă fosta guvernare a PDM, acuză fostul Guvern Sandu că n-ar f făcut „nimic bun” și îi atribuie Blocului ACUM vina de a fi făcut ca R. Moldova să nu mai aibă „nicio șansă să urmeze, ca altădată, un traseu euro-atlantic de dezvoltare”... Pentru început, dle Ciurea, ce credeți că este această reacție a actualului democrat - un gest de distanțare de Plahotniuc, altceva?Corneliu Ciurea: „Nu putem spune cu certitudine. Totuși sesizăm cu adevărat o anumită nemulțumire în mesajul dlui Filip față de intervenția pe Facebook a dlui Plahotniuc. Din punctul meu de vedere, dl Filip s-a simțit cumva incomodat, jenat de această declarație de vreme ce din luna iulie-august încoace a pornit așa-numita reformă a Partidului Democrat, o serie de acțiuni ale căror scop este de a arăta publicului că Partidul Democrat nu mai este controlat de fostul lider, dl Plahotniuc.”Europa Liberă: Dar în ce măsură credeți că această distanțare este acceptabilă pentru toți cei aflați în eșalonul decident al formațiunii? Corneliu Ciurea: „În interiorul partidului probabil există mai multe curente de gândire, există echipa stelelor dlui Plahotniuc; există veșnicul lider - formal și informal - al partidului, dl Diacov; există dl Filip cu propria viziune asupra partidului.În interiorul partidului probabil există mai multe curente de gândire, există echipa stelelor dlui Plahotniuc; există veșnicul lider - formal și informal - al partidului, dl Diacov; există dl Filip cu propria viziune asupra partidului.Aceste trei, să le zic, viziuni sunt într-o anumită interacțiune și din această cauză Partidul Democrat trăiește acum o perioadă foarte interesantă. Eu înțeleg foarte bine această idee a dlui Filip de a promova reforma și de a convinge publicul că Partidul Democrat nu mai are nicio legătură cu fostul lider, dl Plahotniuc. Acest lucru se face dintr-un raționament de pragmatism politic, pentru că Partidul Democrat trebuie să devină compatibil cu alte formațiuni politice din Parlament în vederea creării unor alianțe nu doar neoficiale, dar și oficiale. Deci, dacă vreți, este intenția de revenire a Partidului Democrat în politica mare.”Europa Liberă: Pe bune sau retorică doar?Corneliu Ciurea: „Ce pe bune, reforma?”Europa Liberă: Da.Corneliu Ciurea: „Bine, reforma este cumva forțată, pentru că toată lumea își dă seama că Partidul Democrat în continuare poartă amprenta și este cumva vizat de răsuflarea fostului lider al partidului și, de fapt, această solicitare nu este doar internă, ea este una care vine și din partea partidelor de dreapta, pentru că dl Grosu a spus ceva câteva zile în urmă, atunci când a picat Guvernul.”Europa Liberă: Da, lecția pentru acasă pentru dl Filip: „Reformați partidul și după asta mai vedem”. Corneliu Ciurea: „Exact! Ea vine și din partea partenerilor din afară, fără să o spună foarte clar, dar totuși din perspectiva realităților din R. Moldova dl Plahotniuc nu a fost răul cel mare sau întruchiparea răului, ci mai curând a fost un lider politic foarte greu, care a creat foarte multe incomodități pentru parteneri și de aceea zic că e vorba mai curând de un pragmatism politic care dictează o asemenea reformă.”Europa Liberă: Vom reveni la calitatea fostului lider al PDM. Deocamdată însă cât de credibilă poate fi, în opinia Dvs., intenția de reformare a acestui partid cu aceiași oameni în avangardă, oameni care au manifestat pe parcurs o fidelitate impresionantă față de fostul conducător?Corneliu Ciurea: „Eu personal nu cred că poate fi realizată o reformă prin înlocuirea oamenilor care au fost în partid la acea vreme și aducerea în partid a oamenilor care nu au avut nicio legătură cu dl Plahotniuc.Această reformă cumva forțată este un lucru pe care și-l doresc toți jucătorii politici din Moldova.Totuși, această reformă cumva forțată, artificială indusă din afară este un lucru pe care și-l doresc toți jucătorii politici din Moldova. Și-l doresc din varii motive, dar tot din motive de conjunctură politică. Din această cauză această reformă va fi credibilă mai ales în anumite circumstanțe politice. De exemplu, în momentul în care PAS sau Platforma DA, sau poate ambele formațiuni politice vor dori să revină la guvernare. În aceste condiții le va fi mai ușor să se convingă, autoconvingă că dl Plahotniuc nu mai este în politică și Partidul Democrat s-a curățat de aceste sechele ale trecutului...”Europa Liberă: Vorbim de sechele, măcar un exemplu-două de persoane îndepărtate, pentru că nu se pune problema înlocuirii la vârf a tuturor, se vorbește de curățarea din interior, de îndreptarea greșelilor.Corneliu Ciurea: „Da, dar, dl Canțîr, mă obligați acum să înșiruiesc politicienii care se află acum la conducerea Partidului Democrat și toți, dar practic toți au fost lideri ai Partidului Democrat și în perioada dlui Plahotniuc. Cum puteți să convingeți pe bune oamenii că acest partid a uitat cu desăvârșire de dl Plahotniuc și nu mai vrea să-și amintească de el?”Europa Liberă: PDM trebuie să convingă...Corneliu Ciurea: „Păi tocmai asta spun. PDM trebuie să facă primul pas și el a făcut acest pas prin anunțarea reformei, dar interesul de colaborare cu PDM în anumite condiții va obliga celelalte partide politice și chiar partenerii din afară să creadă acestor declarații doar cu condiția ca dl Plahotniuc să nu mai revină în politica moldovenească.”Europa Liberă: În ce condiții Blocul ACUM ar putea accepta o colaborare cu democrații? Se vorbește zilele astea cam intens despre așa ceva, mai ales după votarea din Parlament pentru căderea Guvernului Sandu.Corneliu Ciurea: „Bine, a spus-o dl Grosu fără să detalieze foarte mult în Parlament: „Faceți reforma și noi putem reveni”. Eu cred că în condițiile în care dl Plahotniuc nu revine în politica moldovenească o anumită perioadă și PAS-ul sau Platforma DA vor dori să revină la guvernare și în condițiile în care PD-ul va fi cumva afectat de o guvernare monocoloră a socialiștilor, atunci acest târg politic dintre PD și Blocul ACUM va putea fi făcut destul de lesnicios, fără prea multă dificultate.”Europa Liberă: Chiar dacă a fost înregistrat acest episod când PDM-ul a contribuit cumva la consolidarea forțelor ce gravitează în jurul lui Igor Ddodn?Corneliu Ciurea: „Dar dl Diacov a explicat în Parlament că PD-ul nu poate fi acuzat de acest lucru. Tot aceste forțe – ACUM și cu socialiștii – au dat o lovitură practic fatală Partidului Democrat în vară. Era firesc să răspundă cu aceeași monedă. De asta nu cred că în interiorul Blocului ACUM există supărări față de Partidul Democrat. Au primit, au încasat ceea ce au făcut ei anterior, s-a plătit cu aceeași monedă.”Europa Liberă: Vorbind pe final în spiritul dezideratului „Fapte, nu vorbe”, sloganul acestei formațiuni, ce acțiuni ar trebui să demonstreze „schimbarea totală a modului în care se face politică”, cum a spus dl Filip și acel nou drum al PDM? Un exemplu-două măcar, dle Ciurea.Partidul Democrat sub dl Filip sigur va arăta un pic diferit de Partidul Democrat sub dl Plahotniuc, caracterul liderismului este altul.Corneliu Ciurea: „Păi este o întrebare dificilă. Partidul Democrat sub dl Filip sigur va arăta un pic diferit de Partidul Democrat sub dl Plahotniuc, caracterul liderismului este altul. Totuși, dl Filip este un lider care, aparent cel puțin, este mai dispus să discute, să negocieze, este un lider mai blând, nu are un autoritarism atât de vizibil, deși acest lucru poate fi explicat prin greutatea politică mai mică a dlui Filip, care este obligat în asemenea condiții să tolereze grupuri politice în interiorul Partidului Democrat și să discute cu ele de la egal la egal. Acest lucru nu-l făcea dl Plahotniuc, pentru că era un lider cu siguranță mult mai autoritar, dar și cu pondere politică mai mare în interiorul Partidului Democrat.”Europa Liberă: Dar stelele despre care vorbeați la început care ar fi ele?Corneliu Ciurea: „Sechelele sau problemele, nu am auzit bine cuvântul...”Europa Liberă: Ziceați de trei categorii... vedetele partidului, probabil. Corneliu Ciurea: „Vedetele... Vreți ca să le numesc?”Europa Liberă: Probabil ar fi folositor pentru ascultători să-și dea seama...Corneliu Ciurea: „S-a vorbit despre asta, chiar la congresul din septembrie, dl Boțan a explicat care sunt cele trei grupuri mari din interiorul Partidului Democrat. Este grupul Filip, grupul Diacov și grupul dlui Vlad Cebotari, care, de fapt, reprezintă grupul celor fideli dlui Plahotniuc, mai este și dl Candu, un personaj politic destul de influent, dar a cărui traiectorie politică de mai departe n-o cunoaștem și n-o putem sesiza.”