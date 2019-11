VIDEO// Veaceslav Negruța: „Declanșatorul demiterii Guvernului a fost miza mare a lui Dodon de a prelua controlul asupra procurorului general”

08:45

BERBEC Lasă lucrurile să se petreacă natural, de la sine. Nu interveni, nici măcar cu un sfat. Cu un zâmbet, da! Astăzi este una dintre zilele acelea când intervenţi ta mai mult strică decât ajută. Conjunctura planetelor îţi este relativ favorabila, mai ales in domeniul sănătăţii. Totuşi, un regim alimentar echilibrat şi multă odihnă este ceea ce iţi trebuie. O periodă favorabilă mai ales pentru nativele zodiei. Astăzi originalitatea nu este punctul tău forte. Sa nu fii foarte contrariat cînd analiza ta obiectiva si meseriaşă făcută in cercul tau de prieteni va starni proteste şi remarci de genul „am mai auzit asta”! TAUR Poţi întâlni astăzi oameni al căror ţel suprem în viaţă este să-ţi facă ţie zile fripte. Genul de funcţionar de stat de la ghişeu. Dar există şi o parte bună a zilei: primeşti o veste bună! Astăzi ai supărat vreun înger, pentru că ai parte de mitocani şi/sau funcţionari de stat. Îmi pare rău pentru tine… dar ceva-ceva se întâmplă şi în registrul bun. Îngerul respectiv, cel supărat, îşi aduce aminte că a fost programat să gândească numai de bine, să vorbească numai de bine şi să facă fapte numai bune, aşa că face el ce face şi primeşti, mai pe seară, o veste bună! GEMENI Eşti distrat şi nu te poţi concentra după o noapte de insomnie. Ce poţi să faci când nu ai chef de nimic? Mai nimic! Zâmbeşte mult şi fii agitat, aşa lumea nu o observe că nu faci nimic! Tot ceea ce începi sau programezi astăzi pot să aducă rezultate fructoase, dar, trebuie să fii sigur că poţi să duci proiectul la capăt. Până la urmă este o zi neaşteptat de simpatică, in care toata lumea te intreaba ce faci si gaseşte că arăţi bine. Este normal, dacă nu ai făcut nimic, arăţi odihnit şi prosper! Până seara chiar că te simţi excelent! RAC Astăzi ai ocazia să descoperi anumite motive ale comportamentului din ultimul timp al colegilor, al anturajului, în general. Ia atitudine şi lămureşte imediat cum stau, de fapt, lucrurile. Probabil ca te vei lumina mai pe seară şi îţi vei spune că noaptea este un sfetnic bun. Pentru că ceva nostalgii şi regrete tardive îţi încearcă cugetul. Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor domestice lăsând la o parte păcatele marilor feline. Le ştii tu care… LEU O zi densă, cam obositoare, dar în care poţi să duci la bun sfârşit un volum mare de activitate. Cu toate că ai un randament bun, se pare că eşti în criză de timp. Totuşi, te simţi bine! ŞI, o veste bună! Ziua de astăzi se configurează ciudat – tu pari că eşti pus în faţa unei decizii. Adică, de fapt, nu şti ce sa alegi intre două căi de urmat. Decizie care nu-ţi este chiar la îndemână fiind vorba de o problemă mai complicată şi probabil foarte personală. FECIOARA Eşti pe drumul cel bun! Începi să înlături din calea ta obstacole, în special propriile limite. Te distrezi, te odihneşti, eşti mai entuziast şi te gândeşti cu încredere la viitor. In toata această dorinţă de afirmare a „eului”, care se exprimă, nu trebuie să pierzi din vedere să ciuleşti urechile. În cele mai multe cazuri vorbele stârnesc alte vorbe, confesiunile multe determina destainuiri şi mai şi… Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Ziua de astăzi este favorabilă familiei, cuplului, legăturilor de sânge, de mir, sau pur şi simplu de afinităţi selective. BALANŢA Perioada zilei de azi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei dragi şi apropiaţi, familia, anturajul. O veste te bucură mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Dar este marți, trei ceasuri rele, nodul tău gordian, sau calcâiul lui Ahile, cum preferi, că antichitatea este plină de pilde, se numeşte viaţa ta amoroasă. Oricum, nu prea ai de unde alege! Aşa că aspectele favorabile pot fi pur teoretice… SCORPION O zi mai puţin favorabilă în ceea ce priveşte munca. Seara o poţi petrece în mijlocul familiei şi al prietenilor reflectând asupra modului cum ultimele ştiri din presă influenţează viaţa ta. Te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si indraznete, dacă nu comice, mai ales daca lucrezi in domenii legate de copii. Influenţe astrale subtile te ajuta sa tragi concluzia că lucrurile incep sa mearga spre bine, la locul unde activezi, fie că este birou, fabrică sau şcoală, dar şi in dragoste. SĂGETĂTOR Este bine să nu te implici în discuţii cu semnele de foc. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Atenţie, însă, la ce vorbeşti şi cu cine! Limitează cheltuielile… Până la urmă, astăzi te simţi din ce in ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism, şi aceasta chiar dacă vremea este capricioasa şi presiunea atmosferică variază. Ai de luat şi o altă decizie, în alt domeniu decât de obicei. Mai grea. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi dacă vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău. CAPRICORN Eşti pe drumul cel bun! Reuşita pare aproape, nu te lăsa acum. Dar, după ce termini activitatea cotidiană parcă ai dori şi un film, un spectacol. Respectă-te, dacă vrei să fii respectat! Cu zodia în continuare relativ populată de planete, cu Pluton și Saturn, care hai să fim drepţi, nu este mare aglomerație, trebuie sa eviti confruntările tăioase, mai ales cele legate de activitaţile profesionale sau de meseria ta. În general eşti un bun profesionist, dar uneori superficialitatea te îndeamnă să laşi lucrurile neterminate. Concentrează-te, sau cere ajutor! VĂRSĂTOR Zi favorabilă implicării tale în rezolvarea unor probleme importante pentru tine. Implică-te personal, dar vezi dacă nu trebuie să ceri şi ajutor, pentru că nu te pricepi la orice! Pragmatismul tău poate fi de mare folos astăzi, viziunea ta realistă aduce succes. O zi obositoare, dar foarte plăcută. Seară deosebită în compania celor dragi, poate la un spectacol. Astăzi, sănătatea ta este bună, iar banii nu sunt foarte rari la tine in buzunar. Ai, deci, o zi bună! Dupa câteva zile echilibrate, care zile au trecut repede fără amintiri memorabile, stelele iţi surâd din nou. PEŞTI Visezi cu ochii deschişi, dar problemele cotidiene, realitatea, te confiscă. Oferă-ţi momente plăcute şi vei avea o productivitate şi o eficienţă mai bune. Oamenii de succes sunt relaxaţi! În general şi astăzi în special nu este favorabil să-ţi iei niciun angajament pe care, apoi, este greu să-l respecţi. Concentrează-te numai pe treburile de rutină şi nu lăsa să fii deranjat. Mare atenţie la cheltuieli şi la cei care îţi propun astăzi cheltuieli. Ai intrat într-o rutină puţin cam monotonă şi plictisitoare de zi-lumină, rutină relativ importantă pentru viitorul carierei tale. Dar, nu uita că trebuie să te şi relaxezi şi să te distrezi!