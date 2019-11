Andrei Năstase cere reluarea anchetei penale privind finanțarea PSRM din Rusia

13:20

George Simion a trecut Prutul în ciuda interdicției primite de la autoritățile din R. Moldova. Biblioteca liceului teoretic „Vasile Alecsandri” din Chișinău a devenit neîncăpătoare pentru cei dornici de a se întâlni cu liderul unionist, deocamdată doar prin intermediul cărții „Cum i-am cunoscut”, care s-a lansat duminică, 17 noiembrie 2019. Tineri, primari, profesori și simpli cetățeni și-au amintit cu drag de interacțiuniile pe care le-au avut de-a lungul timpului cu George Simion și au spus că îl așteaptă în R. Moldova și speră că, în curând, i se va face dreptate. „Astăzi, datorită cărții „Cum i-am cunoscut”, ne vom reîntâlni cu George Simion, un prieten pe care nu l-am văzut demult. Citind această carte o singură dată, am revăzut toate gesturile pe care le avea acest băiat când a fost în vizită la noi, la liceu. Recitind-o a doua oară, mi-am pus foarte multe întrebări, așa că am mai citit-o și a treia oară. Atunci, am realizat că George Simion, acest băiat întrăzneț și harnic, care s-a luptat pentru adevăr de la vârsta de 10 ani, scoate la iveală problemele românilor de pe ambele maluri ale Prutului, pentru că suntem aceleași popor, chiar dacă unii vor să ne convingă că nu este așa și vor să ne trimită peste Nistru”, a menționat Veronica Munteanu, bibliotecară la liceul „Vasile Alecsandri” din Chișinău.În opinia sursei, George Simion a primit interdicție de a intra în R. Moldova pe nedrept, în timp ce mulți alții fac acțiuni concrete în defavoarea statului, dar sunt lăsați să ocupe funcții de conducere. „Mă tem că mâine-poimâine toate cărțile pe care le vedeți aici vor fi scoase afară și vom primi cărți în așa-numita „limbă moldovenească”. Eu nu-mi doresc acest lucru și cred că nici cei adunați în această sală nu-și doresc”, a adăugat Veronica Munteanu.Sociologul Iulia Modiga, care a locuit o perioadă R. Moldova pentru a realiza niște cercetări, a revenit de la București și l-a reprezentat pe autorul George Simion. „Astăzi, am venit cu inima îndoită la Chișinău, pentru că prima oară când am ajuns aici, în iarna anului 2007, era regimul Voronin. Am mers în niște sate, din Condrița am fost alungați. Eram o echipă de sociologi și realizam un sondaj despre cum se înțeleg românii cu ucrainenii, rușii în satele din jurul Chișinăului. Pe vremea aceea era foarte vizibilă doamna Greceanîi, iată că astăzi, după 12 ani, doamna Greceanîi este din nou în prim-planul politicii de la Chișinău. Am venit cu inima îndoită și pentru că orice guvernare vine nu are în vedere binele populației de aici, de peste Prut, așa cum de multe ori nici clasa politică de la București nu este cea care reprezintă interesele românilor din țară. ”, a declarat Iulia Modiga.Sociologul a mai menționat că pe George Simion l-a cunoscut în anul 2009, după ce a organizat spontan în Piața Universității din București manifestații de solidaritate cu evenimentele petrecute la Chișinău pe 7 aprilie și de atunci, au luptat împreună pentru a face viața românilor din R. Moldova mai bună. „Am început să lucrăm împreună și am ajuns ca subiectul Unirii care pe atunci era tabu, să fie astăzi unul atât de dezbătut”, a specificat Iulia Modica.De asemenea, Iulia Modiga le-a promis celor care au cumpărat cartea „Cum i-am cunoscut” de George Simion, că imediat ce autorul va fi lăsat să intre în R. Moldova se va mai organiza o întâlnire la care vor primi autografe.„Cum i-am cunoscut” este a doua carte a lui George Simion, după lucrarea „Blocați în Labirint”, lansată în 2017.Pe lângă Chișinău, George Simion și-a lansat cartea și în marile orașe din România, cum ar fi Cluj-Napoca, Pitești, Constanța, Buzău, Brașov, Oradea, Craiova, Timișoara, Botoșani, Piatra Neamț și Bacău, dar și de peste hotare, ajungând în Milano și Roma.Amintim că, autorul nu a putut fi prezent la lansarea de la Chișinău din cauza faptului că în toamna anului trecut, a fost declarat persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de cinci ani.