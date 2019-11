ANRE a aprobat Programul de Dezvoltare Strategică pentru anii 2020-2023. Ce include acesta

16:10

Deputatul socialist, Grigore Novac i-a adresat o scrisoare deschisă lui Andrei Năstase în care susține că liderul PPDA e „contaminat de ideea de a fi un mic Plahotniuc”. În introducerea scrisorii, Novac amintește toate funcțiile deținute de Andrei Năstase în trecut. „Scrisoare deschisă adresată EX Primarului General al capitalei, EX Ministrului de Interne, EX Vice-prim-ministrului, domnului Andrei Nastase (alias Ananas, cum îl alintă colegii de partid când nu-i aude)”, a scris Novac pe pagina sa...