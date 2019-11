În Congresul SUA au continuat audierile publice în ancheta de impeachment împotriva președintelui Donald Trump

18:00

Liderul PPDA, Andrei Năstase, consideră că a pierdut alegerile locale pentru că propaganda a jucat un rol decisiv, iar rezultatul scrutinului și-l asumă. Politicianul se arată convins că debarcarea executivului Sandu pune în pericol procesul de reformă aflat în curs de desfășurare, sugerând că Igor Dodon și-a coordonat acțiunile cu Vlad Plahotniuc. ​Europa Liberă: Ați venit tocmai după ce ați pierdut două partide – ați pierdut în fața socialistului Ion Ceban, care a ajuns primar de Chișinău, și ați pierdut lupta cu Igor Dodon, pentru că a reușit să schimbe guvernul. V-ați resemnat cu aceste înfrângeri?Andrei Năstase: „Eu vin după două scrutine, în care alături de Blocul ACUM am obținut o victorie, pentru că în condițiile în care s-a acționat în februarie 2019 părea practic imposibil să ajungem în Parlamentul Republicii Moldova cu 26 de mandate. Și iată că s-a produs un miracol și cu cele 26 de mandate noi am obținut guvernarea, în marea ei parte. Apoi, vin după acest scrutin, care s-a produs la distanță de patru luni și ceva de zile din momentul în care am preluat această guvernare și, bineînțeles, având în vedere circumstanțele în care s-a acționat, s-a activat, având în vedere propaganda, având în vedere războiul hibrid în care am fost în permanență ținta forțelor distructive din țară și din afara țării, am obținut acest rezultat la Chișinău, un rezultat care, în funcție de unghiul din care îl privești, îl accepți ca atare.Chișinăul a avut de pierdut, a avut de pierdut țara noastră...Spre exemplu, având în vedere mecanismele care s-au pus în funcțiune împotriva mea, împotriva colegilor mei din Blocul ACUM, putem spune că este un rezultat foarte bun, un rezultat care ne face încrezători că putem continua, putem să ne restructurăm partidul, să ne restructurăm relațiile din Blocul ACUM, să atragem alături de noi și mai multă lume bună și să urmărim și alte obiective. Dacă ne uităm pe de altă parte, bineînțeles, Chișinăul a avut de pierdut, a avut de pierdut țara noastră...”Europa Liberă: Și în cadrul CMC veți fi liderul fracțiunii PPDA?Andrei Năstase: „Indiferent pe ce poziții mă voi afla, voi sprijini toate eforturile de dezvoltare a Chișinăului, de modernizare a Chișinăului și atunci am spus că rămân la Consiliul municipal Chișinău, chiar dacă unii spuneau că nu ar fi cazul s-o fac, pentru că este cumva o funcție neremunerată, este o funcție cumva mai jos decât ceea ce ne-am dori cu toții – primar sau deputat, sau ministru. Nu, eu am considerat că este bine de pe orice poziție m-aș afla și zic că poziția de consilier municipal îți oferă niște oportunități, bineînțeles nu atâtea câte oferă unui primar să facă pentru orășeni, pentru oraș, dar aceste oportunități trebuie valorificate și am cerut transparență totală, am cerut legalitate, am cerut proporționalitate și respect pentru votul cetățenilor; am cerut să introducem votul electronic, pentru ca oamenii să vadă cine și ce face, cine și ce prezintă; am cerut, și colegii mei pregătesc acum mai multe acte pentru a promova înfrățirile cu comunitățile din România, mai apoi și din Europa.Așa că printre primele obiective vom cere neapărat să se facă o inventariere exhaustivă a tot ce înseamnă patrimoniul orașului, pentru că este foarte important să acumulăm fonduri și din interior și, bineînțeles, să atragem fonduri din exterior pentru dezvoltare, pentru infrastructură, pentru drumuri, pentru transport bun, eficient, pentru mediu, pentru sănătate sau învățământ.” Europa Liberă: Decizia de a forma două fracțiuni în cadrul Consiliului municipal Chișinău de unii e văzută cu ochi buni, alții o critică, spunând că de ce nu ați rămas împreună, că împreună sunteți o forță mai puternică. De ce ați decis până la urmă să existe două fracțiuni?Andrei Năstase: „Eu cred că am obișnuit oamenii și nu trebuie să dau socoteală în fața absolut a nimănui. Eu am militat în permanență pentru unitatea forțelor pro-europene, pentru unitatea forțelor democratice, naționale și în cadrul parlamentului am insistat pe rămânerea cu un singur grup, cu o singură fracțiune a Blocului ACUM. Din păcate, colegii noștri de la PAS au considerat că trebuie să facă o fracțiune separată și atunci bineînțeles că ne-am conformat, pentru că nu exista altă soluție.” Europa Liberă: Asta înseamnă că apar scântei în cadrul Blocului ACUM?Am considerat în permanență că unitatea ne poate oferi mai multe oportunități pentru a crește, dar cu de-a sila nu poți să faci nimic...Andrei Năstase: „Nu înseamnă asta. La Chișinău am făcut promisiuni, în cadrul alegerilor, că vom rămâne uniți, că nu vom face niciun fel de alianțe, niciun fel de coaliții politice cu socialiștii. La fel și în Consiliul municipal colegii noștri de la PAS au ales să-și facă o fracțiune separată. Respect decizia lor. Cei de la Platforma DA am considerat în permanență că unitatea ne poate oferi mai multe oportunități pentru a crește mai mult și mai mult, dar cu de-a sila nu poți să faci nimic.”Europa Liberă: Dar pe viitor unitatea asta va rămâne bătută în cuie?Andrei Năstase: „În viziunea noastră, da, dar depinde și de ceilalți actori. Mai mult decât atât, eu mi-am propus să fim într-o strânsă comunicare cu toate forțele europene, naționale, democratice din Republica Moldova pentru a face front comun împotriva oligarhiei. Și când vorbesc despre oligarhie, îi am în vedere și pe Plahotniuc, și pe Dodon, care iar nu vor să cedeze, nu vor să renunțe la vechile deprinderi, la mijloacele și pârghiile vechi de control asupra statului, de control asupra economiei, de control asupra justiției, de control asupra destinelor noastre în fond, pentru că, de fapt, asta se întâmplă. S-au găsit și pe la noi niște indivizi care nu au înțeles că democrația înseamnă altceva, libertatea înseamnă altceva, iar țara asta nu este o moșie a lor, nu este o feudă a lor.”Europa Liberă: Recent, aici, în studioul Europei Libere a fost deputatul Blocului ACUM Octavian Țîcu și a spus că nu exclude că în viitorul apropiat vor fi trei componente ale acestui bloc – PPDA, PAS și s-ar putea să apară un grup de independenți care exprimă curentul unionist. El a calculat și a spus că în Parlament ar fi 15-16 unioniști și, dacă s-ar aduna, ar putea crea o a treia entitate în cadrul Blocului ACUM. Cum vedeți această intenție a dlui Țîcu?Andrei Năstase: „Nu comentez declarațiile unor domni. Ceea ce vreau să vă spun este că acest curent, drag mie, este reprezentat în Parlamentul Republicii Moldova de mult mai mulți oameni decât consideră unii. Este reprezentat de oameni mult mai calitativi decât cei care strigă în fiecare zi despre acest curent. Când vorbim despre noi, vorbim abstract, cineva vine și-și pune o etichetă; noi nu ne punem etichete, noi muncim pentru creare de poduri, pentru realizare de proiecte comune între cele două maluri ale Prutului, noi muncim pentru atragerea de fonduri din România, noi muncim pentru înfrățirea dintre comunitățile noastre, pentru crearea de proiecte benefice pentru românii de pe ambele maluri ale Prutului, cum ar fi SMURD-ul etc.”Europa Liberă: Dar în ultimul timp, totuși sunt trei voci distincte în cadrul acestui Bloc ACUM. Mă refer la Țîcu, Carp și Reniță. Ei au păreri uneori... Andrei Năstase: „Dvs. aveți posibilitatea să vorbiți cu ei și să-i întrebați pe fiecare în parte.” Europa Liberă: Am vorbit.Andrei Năstase: „Eu am să vorbesc acum mai puțin despre întreg Blocul ACUM. Voi vorbi despre Platforma Demnitate și Adevăr din care niciunul dintre ei nu face parte. Nici dl Țîcu, nici dl Reniță, nici dl Carp nu fac parte din Platforma Demnitate și Adevăr. Platforma Demnitate și Adevăr este un partid născut în stradă, în 2015, când mulți dintre cei care astăzi vociferează anumite lucruri erau pe alte părți ale baricadei. Eu vorbesc despre colegii mei din Platforma DA care atunci când în țara asta era rău, în țara asta era nedreptate, era corupție, când în țara asta se furau miliarde, când în țara asta se spălau zeci de miliarde ale mafiei rusești au ieșit în stradă. Iată acolo, în stradă, ne-am călit, acolo printre oameni am crescut și voința, determinarea pe care le-am însușit de-a lungul timpului ne sunt specifice și de acum încolo. Mai puțină vorbă și fapte adevărate!”Europa Liberă: Regretați că ați fost la guvernare împreună cu socialiștii și că Igor Dodon a fost cel care a încercat să spună că el a reușit să-l dea jos pe Plahotniuc și să mergeți împreună?Igor Dodon s-a dovedit a fi un mincinos...Andrei Năstase: „Igor Dodon ne-a obișnuit cu minciunile, cu insinuările sale și la adresa blocului, și în general s-a dovedit a fi un mincinos.”Europa Liberă: Dar ați mers cu el împreună...Andrei Năstase: „Ei, atunci când am avut de ales între un mincinos și un criminal demonstrat, bineînțeles, în lipsă de alternativă, am ales un mincinos. Regretul meu mare este că hotărârea Parlamentului Republicii Moldova cu privire la starea de captivitate pe care am elaborat-o personal, am înregistrat-o la Parlament cu sprijinul colegilor mei din Platforma DA și din Blocul ACUM a rămas nevalorificată, pentru că, din păcate, în Parlament doar 10 deputați ai Platformei Demnitate și Adevăr aveam atunci, acum avem 11...” Europa Liberă: Și care va fi soarta acestui document?Andrei Năstase: „Slavă Domnului că este adoptat. Nu aduce anul ce aduce ziua. S-o luăm încetișor. Acum regret că odată ajunși la guvernare n-am știut s-o păstrăm, n-am știut să mărim turațiile, să mărim turațiile astfel încât să fi rezolvat problema în cadrul audiovizualului, pentru că propaganda din cadrul alegerilor locale a făcut așa încât forțele din afara țării să aibă întâietate; propaganda de la televiziuni, propaganda de la televiziunile din afara țării, de la televiziunile rusești – RTR, NTV, Prime – toate au fost împotriva mea. O serie de televiziuni controlate de Dodon de aici, din interior, și o serie de televiziuni controlate de Plahotniuc – toate și-au dat mâna, vorbesc despre cei doi, în fond, despre Plahotniuc și Dodon...”Europa Liberă: Dar lucrul acesta s-a întâmplat în aceste cinci luni când ați fost împreună, dle Năstase.Andrei Năstase: „Păi s-a întâmplat. De asta spun că regretul meu este că n-am mărit turațiile și să fi rezolvat problema audiovizualului, să fi făcut așa încât audiovizualul să intre în legalitate, să nu mai slujească, să nu mai execute comenzi politice, așa cum se întâmplă astăzi, să fi rezolvat problema în alte domenii de reglementare. Dar într-un termen atât de scurt bineînțeles că nu le poți reuși pe toate. S-au făcut anumite priorități, s-a prioritizat justiția și vedeți că o justiție dreaptă, o justiție corectă, un procuror independent nu au convenit lui Dodon și atunci a hotărât să răstoarne acest Guvern.” Europa Liberă: El v-a învinuit că Dvs. ați fost cel care ați încercat să partajați politic cel puțin două funcții de magistrați la Curtea Constituțională.La capătul celor cinci luni de zile am văzut cum această instituție a concursurilor a fost compromisă...Andrei Năstase: „Care? E un fals! N-am partajat nimic, am respectat legea și am militat ca toți s-o respecte. Or, asta prevedea legea în acel moment și eu am spus s-o respectăm. Nimic mai mult. Am avut dreptate? Bineînțeles că am avut dreptate, pentru că la capătul celor cinci luni de zile am văzut cum această instituție a concursurilor a fost compromisă. De cine a fost compromisă? Exact de reprezentanții Partidului Socialiștilor. Nu mi s-a pus mie în cârcă că procurorul general ar fi procurorul meu? Acesta care este interimar. Câtă inepție este în această afirmație?”Europa Liberă: Chiar v-au spus că aveți grade de rudenie.Andrei Năstase: „Dar câtă inepție poate fi?”Europa Liberă: Cine a promovat totuși candidatura dlui Robu?Andrei Năstase: „Uitați-vă că a fost votat în Parlament de 60 și ceva de deputați, nu doar de Blocul ACUM.”Europa Liberă: Dar cum a apărut numele lui?Andrei Năstase: „E simplu de tot. Mai multe nume în acel moment în care trebuia numit un procuror interimar au fost puse pe tapet. N-am să dau numele acum. Preferința mea a fost cu totul alt nume, a fost numele procurorului care a îndrăznit în condiții foarte incerte să-i intenteze dosar penal lui Plahotniuc pentru uzurparea puterii în stat. Când l-am propus eu pe acesta, toată lumea a spus că nu...”Europa Liberă: Toată lumea fiind care lume?Andrei Năstase: „Și Dodon, și dna Sandu, și dna Greceanîi au spus „nu”. Și atunci, bineînțeles, am mai pus alte nume în discuție. Și a fost acceptat numele lui Robu. Acum acest nume – Robu – a fost votat în Parlamentului Republicii Moldova. Eu nu eram în Parlament.”Europa Liberă: Câți l-au votat pe dl Robu?Andrei Năstase: „Nu știu. Mai mult decât ceea ce însemna Blocul ACUM și socialiștii. Au votat pentru el și o parte din democrați. Întrebarea este de ce în toată această campanie electorală s-a făcut o linie de atac: Acesta-i procurorul lui Năstase? Dacă vreți acum o opinie cât se poate de sinceră, pentru mine nu contează numele procurorului, pentru mine contează faptele lui, iar dacă în momentul de față avem un dosar penal pe uzurparea puterii în stat, iar Plahotniuc este dat în căutare internațională, dacă în momentul de față cei care și-ai bătut joc de familiile celor șapte profesori turci sunt anchetați penal și dau cu subsemnatul, dacă cei care au achiziționat autobuzele la Primăria Chișinău dau cu subsemnatul acum, dacă cei care au delapidat bunurile publice, fondurile publice dau cu subsemnatul acum, și asta este datorită acestui procuror, nu mai contează, chiar nu mai contează care este numele lui. Este simplu.Dacă nu vom reuși să combatem minciuna, manipularea, fake news-ul, propaganda, Republica Moldova nu are viitor...Dar ceea ce vreau să spun oamenilor, dacă nu vom reuși să combatem minciuna, manipularea, fake news-ul, propaganda dacă nu vom reuși s-o batem, Republica Moldova nu are viitor. Anul trecut noi am spus, imediat ce am câștigat alegerile, că am învins propaganda. Anul acesta însă noi ne-am relaxat, am spus: „Dle, dar se poate, dacă s-a putut anul trecut...” Nu, dacă nu combatem propaganda, fake news-ul, minciuna, insinuările, manipulările la care se dedau cel mai bine Plahotniuc și Dodon, pentru că acestea sunt forțele distructive din Republica Moldova și, bineînțeles, și forțele din exterior, atunci nu avem viitor. Eu îndemn toată societatea, îndemn toată presa liberă din Moldova, societatea civilă să facă front comun împotriva propagandei și a războiului hibrid, a cărui țintă este țara noastră, Republica Moldova.” Europa Liberă: Dl Năstase, până la urmă, ați avut încredere unii în alții?Andrei Năstase: „Unii în alții? În cine, doamnă? N-am avut niciodată...”Europa Liberă: ACUM în PSRM, ACUM în Igor Dodon. Igor Dodon zicea că vă adună cu regularitate, că discutați problemele statului, problemele cu care se confruntă cetățenii. De ce această ruptură atât de bruscă?Andrei Năstase: „Igor Dodon nu-mi face agenda, cel puțin în ceea ce mă privește pe mine și Platforma DA. Nu ne adună Igor Dodon. Am stabilit un format de discuții pe care Dodon a încercat să-l domine, pentru el nu mai conta nici premierul, nu mai conta niciun vicepremier, nu mai conta nimeni.”Europa Liberă: Și Dvs. ați acceptat? Nu am și nu voi avea niciodată în viața mea încredere în Dodon...Andrei Năstase: „N-am acceptat, pentru că în momentul în care l-am depistat, l-am deconspirat, bineînțeles, a trecut pe platformă parlamentară de discuții. Iată la acea platformă parlamentară de discuții dânsul nu s-a mai simțit confortabil și atunci a zis că trebuie să dea Guvernul jos. M-ați întrebat despre încredere. Nu am avut, nu am și nu voi avea niciodată în viața mea încredere în Dodon. După trădarea lui Voronin, pentru că trădare a fost – nu-i așa? –, după trădarea lui Plahotniuc, trădarea principiilor pe care el...” Europa Liberă: Dar Dvs. ați știut că el a trădat, dacă ziceți că e trădare?Andrei Năstase: „Dna Valentina, după trădările pe care le-a făcut de-a lungul timpului, inclusiv trădările a ceea ce spunea el, la care el ține, astăzi era proeuropean, mâine era pro-rus, poate cea mai importantă pentru mine trădare a fost la 24 aprilie, atunci când a lăsat oamenii care protestau în stradă - noi am ieșit cu toții să protestăm, el s-a dus și s-a înțeles cu Plahotniuc. Ei, după aceste trădări, eu nu mai am cum avea încredere în el, doar că în anumite circumstanțe între un penal demonstrat și un mincinos alegi să rămâi o perioadă de timp alături de un mincinos și un trădător, crezând că acest mincinos și trădător va renunța la vechile deprinderi. N-a renunțat. Dimpotrivă a luat și deprinderile penalului. Iată cum stau lucrurile.”Europa Liberă: Dar Dvs. totuși ați negociat cu fracțiunea PSRM sau cu liderul informal al socialiștilor, Igor Dodon?Andrei Năstase: „Dvs. vorbiți despre momentul iunie 2019?”Europa Liberă: Exact. Și continuitatea acestei majorități parlamentare...Andrei Năstase: „Eu cred că toată lumea cunoaște cum s-au produs acele evenimente. Se știe foarte bine cum a fost luată decizia PAS să facă o majoritate cu Partidul Socialiștilor. La o zi distanță a urmat și decizia Platformei Demnitate și Adevăr, foarte bine condiționată, cu miniștri proeuropeni, cu șefi de comisii proeuropeni. Deci, acestea au fost condițiile Platformei Demnitate și Adevăr și eu îndemn toată lumea să vadă care a fost decizia de atunci a Platformei Demnitate și Adevăr. Și veți vedea că tot ce am condiționat s-a și realizat. Discuțiile s-au purtat între cele trei componente – Partidul Socialiștilor, PAS și noi, ca și elemente ale Blocului ACUM. S-a discutat, s-a convenit asupra unei garnituri guvernamentale, s-a convenit asupra unui caiet de sarcini, să spun așa...”Europa Liberă: Cuvântul decisiv îl avea fracțiunea PSRM sau Igor Dodon?Acest dezastru a fost cauzat anume de Igor Dodon și setea lui nesăbuită pentru cel de-al doilea mandat...Andrei Năstase: „Din păcate, tot ce s-a întâmplat și acest dezastru a fost cauzat anume de Igor Dodon și setea lui nesăbuită pentru cel de-al doilea mandat. Pentru el nu mai contează nimic; nu contează nici țara, nu contează pământul, nu contează oamenii ăștia, pentru el e important al doilea mandat. Pentru acest al doilea mandat, el este în stare să dea foc și la partid, el este în stare să dea foc și la țară, el e în stare să-l aducă înapoi pe Plahotniuc, pentru că doar datorită lui Plahotniuc a ajuns președinte de țară.”Europa Liberă: Dar partidul ascultă de el, fracțiunea cel puțin?Andrei Năstase: „S-a demonstrat în momentul de față că încă rămâne ostaticul acestui personaj.”