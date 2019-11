Politia Romana: Numarul accidentelor grave a scazut usor in acest an

17:30

Pensionarii britanici sunt "premiati" cu supra-taxe la rezervarea vacantelor in strainatate, arata cotidianul Daily Mail, care citeaza o investigatie Which?. Britanicii in varsta platesc costuri suplimentare atat pentru asigurarea de calatorie, cat si pentru masinile inchiriate peste hotare, iar vacantele anuale in strainatate se scumpesc astfel cu pana la 2.000 de lire sterline, devenind, de multe ori, inaccesibile.