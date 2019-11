Cum poate ajunge Neymar de la PSG înapoi la Barcelona la preț redus: Descoperirea făcută de spanioli

17:20

„Toate informațiile despre proprietăți au fost culese din declarația mea despre proprietăți și avere. Inclusiv această informație va fi reflectată încă o dată. Mi-i greu să spun cine a evaluat această avere la un milion de euro. Cred dă domnul Moțpan e mai versat în această procedură. Am declarat 500 de hectare de teren agricol”, a declarat ministrul Finanțelor. „Începând cu anul 2009 nu am activat în serviciul public, m-am întors în februarie 2016. În această perioadă am activat în funcții resp...