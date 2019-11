Raionul Șoldănești are Președinte. Urmează alegerea vicepreședinților!

12:10

„În luna septembrie 2019 la invitația CALM am avut o vizită de studiu în Letonia. În cadrul acestei vizite am avut deosebita plăcere să îl cunosc pe d-ul Andris Vaivods, primarul orașului Livani, care a transformat orașul prin implementarea proiectelor europene. Am făcut o invitație d-lui Andris Vaivods să viziteze Republica Moldova, a acceptat să […] În atenția autorităților locale! Un primar din Letonia vine să-și împărtășească experiența