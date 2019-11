Ce sunt produsele ecologice și cum le alegem

14:00

PE SCURT În ultimul deceniu, timpul petrecut în fața ecranelor de către bebeluși și preșcolari s-a extins considerabil, iar experții susțin că televiziunea, tabletele și smartphone-urile au un impact negativ asupra dezvoltării rapide a creierului. Acum, specialiștii au scanat creierul copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 5 ani și au descoperit că cei care foloseau […]