Igor Dodon şi-a numit încă un consilier prezidenţial

10:30

Potrivit lui Chironda, împreună cu Ion Ceban, a stabilit că va avea un mandat cu atribuții depline, pentru un domeniu clar delimitat de activitate.„Obiectivul meu este să planific și să livrez municipiului Chișinău o mobilitate mai bună în 4 ani de mandat: un transport public mai eficient și mai confortabil, trotuare comode și accesibile, o infrastructură pentru bicilete decentă, spații publice amenajate corect, o documentație de urbanism modernă și realistă. În campania electorală, eu și echipa mea nu am făcut politică ci am promovat problematica dezvoltării urbane și am oferit viziune și soluții pentru planificarea urbană și dezvoltarea unei mobilități urbane durabile”, a scris el.În acest sens, odată cu numirea lui Chironda în funcția de viceprimar, mandatul de consilier va fi preluat de colegul acestuia, Sergiu Tofilat.