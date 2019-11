Exportul vinurilor moldovenești înregistrează cel mai înalt nivel din ultimii 5 ani

11:20

Utilizarea pe scară largă a substanţelor antimicrobiene în medicina umană şi veterinară în ultimii ani a accelerat apariţia şi răspândirea microorganismelor rezistente.Astăzi, utilizarea antimicrobienilor a devenit atât de frecventă încât unii microbi s-au adaptat şi au început să reziste la acţiunea acestora. Acest lucru este periculos, deoarece scade de la an la an numărul de antimicrobieni care pot fi folosiţi pentru un tratament eficient atât la oameni cât şi la animale. Avînd în vedere situaţia creată, diverse măsuri se impun a fi efectuate pe diferite compartimente una dintre care este şi cea de conştientizare/şcolarizare/informare, realizată în această săptămână şi nu numai, pentru diferite grupuri sociale din Republica Moldova.Consecinţele sunt foarte grave deoarece se estimează că, în fiecare an, infecţiile rezistente la antimicrobiene provoacă decesul a cel puţin 25000 de pacienţi.