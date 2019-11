Un copil a fost trimis la grădiniţă cu o pungă de heroină

09:10

Marte in Scorpion aduce cea mai sexy perioada din an, deci sarbatorile de iarna si Revelionul vor fi invaluite in aceasta energie speciala! Cu Marte si Mercur ambele in Scorpion de acum, plus Soarele inca cateva zile, iar Mercur pregatindu-se sa iasa din retrograd, avem toate panzele sus.Actionam cu pasiune si profunzime, putem avea parte de atractii irezistibile care nu raman secrete, adevaruri ies la lumina si ne imping sa actionam diferit ! Marte in Scorpion aduce o energie puternica, Marte fiind si unul din coordonatorii Scorpionului cel sexy.In Scorpion, Marte este atras si focusat sa obtina tot ceea ce vrea. Si noi vom fi perseverenti, orientati si puternici. Dorinta de a experimenta adancimi puternice este puternica, precum si necesitatea de a penetra suprafata vietii ca sa exploram nivele mai adanci de existenta.