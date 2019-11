Prima vizită a premierului Chicu peste hotare va fi în Rusia

06:00

O noapte nedormita sau somnul insuficient te priveaza de energie, randament la locul de munca, iti afecteaza starea de spirit si iti da viata peste cap. Remedii sunt multe, dar pana sa ajungeti la medic, incercati sa gasiti solutia tot in natura. Lasati-o sa va intre in casa sub forma florilor si plantelor cu efect relaxant. Mai mult decat atat, unele dintre ele au chiar functii practice ...