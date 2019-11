Gala Decernărilor Muzicale din Republica Moldova va avea loc marți, 19 noiembrie, la ora 18.30, la Palatul Național ”Nicolae Sulac”

15:15

Un reporter Reuters în Crimeea, peninsula ucraineană anexată în martie 2014 de Moscova, a văzut vase ale Gărzii de coastă ruse remorcând duminică cele trei nave prin strâmtoarea Kerci, care desparte Marea Azov de Marea Neagră, în vederea pregătirii predării acestora. Ucraina a insistat asupra returnării lor ca un gest de bunăvoinţă din partea Moscovei înaintea unui summit de pace în formatul 'Normandia' (Franţa, Germania, Ucraina şi Rusia), luna viitoare, la Paris. 'Procesul de predare a început', declarase anterior agenţiei TASS o sursă de securitate, precizând că operaţiunea de transfer are loc în apele neutre ale Mării Negre. Moscova a sechestrat prin utilizarea forţei cele trei nave, denunţând o 'provocare' şi acuzând că acestea au intrat ilegal în apele sale teritoriale într-o zonă contestată în dreptul strâmtorii Kerci. Gărzile de coastă ruse au deschis focul şi au capturat şi navele şi pe cei 24 de marinari ucraineni aflaţi la bordul lor, între care trei au fost răniţi. Kievul a negat versiunea Moscovei, invocând o 'agresiune'. 'Cele trei nave ale marinei ucrainene, care au încălcat în noiembrie 2018 frontiera rusă în cursul unei provocări deliberate a Kievului în strâmtoarea Kerci şi care au fost sechestrate de către forţele de ordine ruse, au fost returnate Ucrainei', a indicat Ministerul de Externe rus într-un comunicat luni. Armata ucraineană a confirmat returnarea navelor, iar ministrul adjunct de externe ucrainean Elena Zerkal a precizat că acestea se îndreaptă în prezent spre Odesa, conform Reuters şi Unian. Returnarea navelor, anunţată de Moscova, este al treilea episod al detensionării relative a relaţiilor între cele două ţări de la alegerea în aprilie a fostului actor de comedie Volodimir Zelenski în funcţia de preşedinte al Ucrainei, favorabil unei relansări a dialogului, potrivit AFP. În septembrie, un schimb masiv de prizonieri a avut loc, permiţând revenirea în Ucraina a echipajelor celor trei nave, după 10 luni de detenţie în Rusia. În plus, prima retragere a trupelor ucrainene şi a forţelor separatiste a avut loc în trei sectoare a liniei frontului în estul ţării. Un alt semn al acestei încălziri, un summit în aşa-zisul format 'Normandia' îi va reuni la 9 decembrie la Paris pe preşedinţii Franţei, Emmanuel Macron, Ucrainei, Volodimir Zelenski, şi Rusiei, Vladimir Putin, precum şi pe cancelarul german Angela Merkel. Aceasta va fi prima întâlnire între preşedinţii ucrainean şi rus. Niciun summit de acest tip nu a mai avut loc din 2016, or tocmai acest forum care se ocupă de procesul de pace în baza acordurilor de la Minsk din 2015 este blocat timp de trei ani. Kremlinul a confirmat luni această întâlnire, lansând în acelaşi timp un apel împotriva oricăror aşteptări 'exagerate'. Cele trei vase au fost sechestrate de gărzile de coaste ruse în noiembrie 2018, în largul Crimeii, în urma unui incident armat care a constituit prima confruntare armată directă între cele două foste republici sovietice. MAE rus a anunţat luni că cele trei nave au fost restituite ucrainenilor, promiţând că Rusia va 'continua să reprime cu fermitate orice fel de provocare la frontierele sale'. Marina ucraineană a declarat la rândul său că nu are 'niciun comentariu' de făcut. Încheierea, la 9 noiembrie, a retragerii trupelor ucrainene şi a forţelor separatiste proruse din trei mici sectoare de la linia frontului în estul Ucrainei a îndeplinit una din condiţiile-cheie fixate de Moscova pentru a participa la summitul în formatul 'Normandia'. Dar această retragere, ordonată de preşedintele Zelenski, nu este populară în cadrul unui segment al populaţiei ucrainene, în special în rândul naţionaliştilor veterani care au manifestat denunţând o 'capitulare'. Pentru Rusia, rezolvarea conflictului din estul Ucrainei trece prin adoptarea unui statut de autonomie pentru teritoriile separatiste Lugansk şi Doneţk, cerând apoi organizarea alegerilor locale în aceste zone în mare parte rusofone, de la graniţă cu ea. Volodimir Zelenski s-a declarat favorabil odată ce rebelii predau armele, conform AFP și AGERPRES.