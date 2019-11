Percheziții la Centrul de Medicină Legală

11:00

La Radio Europa Liberă, președintele de onoare al Partidului Democrat, liderul fracțiunii democraților, Dumitru Diacov, a declarat că PDM de cîteva luni încearcă să stabilească un dialog cu blocul ACUM."Vă voi spune un mic secret. Noi am încercat să discutăm cu această echipă toate aceste cinci luni de zile. Am încercat să găsim un limbaj comun și personal am vorbit cu mulți oameni importanți