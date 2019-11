Momentul în care 3 indivizi sunt reținuți pentru șantajarea unui bărbat; I-au cerut 2 mii de euro pentru un pretext inventat

09:40

„În Chișinău s-au produs evenimente politice prea importante ca să-mi permit să păstrez pauza în declarații, așa cum am preferat să o fac până azi. Cu atât mai mult că există deja voci, care au început să speculeze: unii spun că nu am participat la aceste schimbări, iar alții sunt convinși că aceste schimbări sunt produsul activității mele. De fapt, poziția mea eu am manifestat-o pe toată perioada activității mele politice, mai conturată fiind în ultimii ani de activitate. Am considerat și cred...