Meteo Soroca / 18-21 noiembrie 2019

17:00

Faptul că Guvernul Sandu a căzut nu a fost o noutate și nici o surpriză pentru multă lume. Comportamentul din ultima vreme, dar mai ales discursul agresiv al lui Dodon în adresa unor membri ai cabinetului, nu a lăsat loc pentru interpretări, or era foarte clar că îndată după alegerile locale generale urmează să se […] Post-ul 12 noiembrie: am pierdut un PREMIER, dar am câștigat un PREȘEDINTE!? apare prima dată în Observatorul de Nord.