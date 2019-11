grafic | Performanța lui Iurie Leancă sau „epoca de aur” a suportului financiar extern? În 2011-2014 Moldova a obținut circa 10 miliarde de lei doar din granturi

10:50

Haine groase are, căciulițe, fulare; are și oameni care să-l viziteze și să-i spun o vorbă bună. Totuși, nimic nu se compară cu prezența unui prieten. Uite că, de acum, Micul Prinț de la Valea Morilor îl are și pe acesta. Vedeta minionă se poate bucura de un partener cu care să-și împartă ideile și … Articolul foto | Micul Prinț de la Valea Morilor a primit în dar și… o familie: „Doar un prieten poate să-ți încălzească sufletul” apare prima dată în ZUGO.