Fostul lider PD susține că nu a fost „implicat” în recenta schimbare de guvern de la Chișinău

17:30

Fostul ministru de Interne, deputatul democrat Alexandru Jizdan, respinge afirmațiile că instalarea guvernului Chicu ar fost pregătită demult de președintele Igor Dodon și fostul lider al PD, Vlad Plahotniuc. Într-un interviu cu Valentina Ursu, Jizdan mai spune că Plahotniuc nu ar mai avea influență asupra partidului.Europa Liberă: Pentru început cum comentați Dvs că PSRM are aproape toată puterea în stat. Igor Dodon să laudă că deține Președinția, Parlamentul, Primăria? Cine l-a ajutat s-a obțină aceste funcții ?Alexandru Jizdan: „Întrebarea este secretoasă, ca special să mă aduceți să vă spun eu că l-a ajutat Partidul Democrat. Dar pe Dodon l-a ajutat să ajungă în toate instituțiile Blocul ACUM, dacă e să fim onești și să punem cărțile pe masă.”Europa Liberă: Din 2016 încoace ?Alexandru Jizdan: „ Probabil nu din 2016.”Europa Liberă: Eu propun să pornim de la începuturi. Din ziua alegerilor prezidențiale.Alexandru Jizdan: „ Haideți că toată expertiza politică eu nu o am acum, să dau toate clarificările, dar în ultima perioada de atunci când a fost constituită această alianță, și despre acest lucru noi am vorbit de numărate ori în Parlament și am avut și eu opinia mea separată, când am preîntâmpinat că instituțiile statului cele mai importante, așa numita depolitizare are loc o re-subordonare, atunci când după același scenariu în funcțiile cheie erau numiți oameni apropiați ori unei părți sau altei părți, și au dat peste cap concursurile asta despre care lumea începe a obosi. Cred că și oameni care nu înțeleg prea multe în expertize sau în jurisprudență deja își pun semnul de întrebare, de ce s-a numit un concurs și nici un om care a trecut concursul organizat de ei nu merge mai departe dar vin cu oameni care sunt loiali guvernării. Poate această greșeală am făcut-o și noi, Partidul Democrat, de aceea suntem în opoziție. Dar dacă nu înveți din greșelile altora, înveți din greșelile proprii, așa cum a pățit-o Blocul ACUM. ”Europa Liberă: Deci azi PD-ul e în opoziție? Alexandru Jizdan: „ Noi nu suntem la guvernare, cu certitudine v-o spun, și atunci când se încearcă a aduce accentele pe faptul că acest Guvern a fost zămislit cu mult timp în urmă de către Igor Dodon şi Vladimir Plahotniuc, mi se pare o aberație.”Europa Liberă: De ce? Alexandru Jizdan: „Deoarece cu zece zile în urmă nimeni nu cunoștea și nu presupunea că noi vom avea o moțiune de cenzură pusă de Partidul Socialiștilor, nimeni nu știa că doamna Prim-ministru Maia Sandu se va încăpățâna și va merge cu această problemă a procurorului general, nu va ceda, despre acest lucru nu am știut nici noi. Partidul Democrat nu știa ce planuri are PSRM-ul și ce planuri are Blocul ACUM. Eu am spus că această alianță se va rupe din cauza procurorului general.”Europa Liberă: Și Guvernul Chicu va supraviețui și după numirea procurorului general?Alexandru Jizdan: „ Nu știu dacă astăzi acest Guvern mai depinde de procuror general. Fiindcă mie mi se pare straniu atunci când ei au schimbat legea în Parlament. Ce vor face mai departe cu procurorul general, vom vedea.”Europa Liberă: Care au fost argumentele Dvs, ale celor 30 de deputați să susțineți acest Guvern minoritar, unii spun că ați făcut-o din teamă că PD-ul, simpatizanți acestei formațiuni, membrii, deputații, cei care ați guvernat, v-ați temut de multe dosare care ar exista în instituțiile de drept și din frica aceasta ați decis susținere acestui Guvern, care cu multă repeziciune a fost investit?Alexandru Jizdan: „ Eu vin din mediul investigațiilor acest Guvern practic jumătate de an a fost, iar procurorul interimar are absolut toate împuternicirile pe care la are un procuror general cu depline atribuții. Ei au avut toate instituțiile în mâinile lor: Procuratura, Ministerul de Interne, Centru Național Anticorupție. Vă explic cu cea mai mare încredere, că o investigație cât de complexă ea nu ar fi în jumătate de an are finalitate și dacă în jumătate de an așa presupusele dosare pe care le au ei nu știu unde , și isterizarea asta a societății că în PD sunt oameni corupți, niște bandiți. Eu vreau să-i întreb azi pe dânșii, unde este finalitatea în dosare și câți oameni din PD-ului stau azi la pușcărie? Și nu stăm la pușcărie nu din cauza că ei nu au avut instrumente, din cauza că tot ce au declarat ei sunt vorbe goale. ”Europa Liberă: E Guvernul PD, e Guvernul PSRM-PD, e Guvernul PSRM?Alexandru Jizdan: „ Nu e Guvernul PD. La formarea acestui cabinet de miniștri PD-ul nu a participat nici sub o formă, și practic viteza cu care el a fost instituit de la sine vorbește că nu au fost tratative . În general tot ce s-a întâmplat de la depunerea moțiunii de cenzură până la votare , vă imaginați că noi am trecut un week-end iar la noi nimeni nu a venit, nici PSRM și nici Blocul Acum. Noi am votat deoarece suntem contra unui Guvern care nu produce social, dar doar declarativ, din aceea ori acum ori mai târziu urma să venim noi cu moțiunea de cenzură.”Europa Liberă: Dar ați spus că puneți niște condiții?Alexandru Jizdan: „Da, noi aceste condiții le-am pus în timpul discuțiilor pe care le-am avut cu domnul Chicu. La discuțiile pe care le-am avut cu fracțiunea noi am avut câteva condiții: să nu meargă în extremă , să nu vină cu proiecte care divizează societatea, să revină cu proiectele noastre, a Partidului Democrat - „Drumuri bune”, „Un doctor pentru tine”, „Prima casă”, toate restul. Desigur să fie acceptate proiectele noastre sociale prin prisma opoziției, fiindcă noi până acum nu am fost auziți. Domnul Chicu știe cum s-a lucrat în Guvernul Filip, ne-a dat asigurări că va fi cooperant cu noi. Prin comparație vreau să vă spun, cu noi nu s-a discutat niciodată, la opoziția actuală nu a venit nici ambasadorul UE, nici doamna Sandu, nici liderii acestui Bloc ACUM, niciodată nu ne-au abordat. Până unde poți să te superi, atunci când scopul tău a fost să-l elimini din politica Republicii Moldova pe Vladimir Plahotniuc, şi Vladimit Plahotniuc de jumătate de an nu mai este?! Într-atât e de mare rânza moldovenească, ca tu să nu vrei să discuți cu nimeni din PD?! Și întrebarea mea față de cei care astăzi declară sus și tare că noi suntem vinovați, da câtă responsabilitate a avut Maia Sandu în aceste patru zile să lese să decurgă procesele de la sine și niciodată să nu vină la noi să-și expună poziția? Și atunci când noi suntem învinuiți că am votat eu întreb orice om care are un pic de logică și rațiune, dar dacă noi nu votam ce se întâmpla cu Partidul Democrat? ”Europa Liberă: Se declanșau alegeri parlamentare anticipate.Alexandru Jizdan: „ Cine vrea azi alegeri anticipate?! Nimeni nu vrea , nici PSRM-ul, nici Blocul ACUM, nici PD-ul. Și mai interesant, și important că nu vor oamenii. În pragul iernii noi declanșăm alegeri anticipate?! Ce fac oamenii care au avut de gând să vină cu niște investiții în Republica Moldova, și când tu vezi că fiecare șase luni se schimbă Guvernul, iarăși declanșăm alegeri anticipate, numai de dragul faptului că unii politicieni vor revanșa să revină în Parlament?!”Europa Liberă: Dar astăzi aveți siguranța că nu se va ajunge la alegeri anticipate?Alexandru Jizdan: „Siguranță în politica moldovenească e greu de asigurat, fiindcă noi suntem foarte încăpăținați nesănătos . Noi, politicienii și acum și eu sunt în mediul politic și am să încerc, o să fac tot posibilul să fie reguli de joc în politica moldovenească. Așa cum au militarii, să aibă și politicienii.”Europa Liberă: Se vehiculează că și în fracțiunea PD ar exista două, sau chiar trei tabere, și că anume acest vot v-a ținut grămăjoară, va consolidat ca aparent să se creadă că PD-ul nu se fărâmițează? Alexandru Jizdan: „ Avem diferite viziuni, sunt oameni diferiți. Și aici vreau să vă spun un lucru, Blocul ACUM să-și atribuie tot procesul care a decurs până acum. Anume acest bloc se face responsabil de ceea ce s-a întâmplat, fiindcă cea mai agresivă parte din această coaliție cu noi a fost ACUM, care toată răutate și-au revărsat-o pe oamenii noștri, și intimidările au fost în capul mesei. Fiecare practic deputat a Partidului Democrat i s-au inventat dosare penale, toată lumea a fost persecutată. S-au creat niște condiții în care lumea a început să caute protecție peste tot, fiindcă eu nu consider asta justiție ce-o fost. Eu consider că atunci când ai probe trebuie să fie și finalitate.”Europa Liberă: Întrebarea mea era dacă fracțiunea PD este consolidată?Alexandru Jizdan: „ Fracțiunea PD-ului este consolidată. Noi am votat in- corpore. ”Europa Liberă: Aparent să vă țineți grămăjoară?Alexandru Jizdan: „ Nu, ca să demitem Guvernul, nu ca să ne ţinem grămăjoară .”Europa Liberă: Şi asta a fost tot o răzbunare?Alexandru Jizdan: „Pe cine?”Europa Liberă: Pe Blocul ACUM?Alexandru Jizdan: „ Da nu ne răzbunăm noi pe nimeni astăzi. Eu consider Guvernul Maia Sandu , Guvernul care nu a venit cu nici un proiect social, și a venit doar cu cincisprezece proiecte timp de jumătate de an. Eu consider asta o incompetență. Atunci nu a fost la noi o dorință de a ne răzbuna. ”Europa Liberă: S-au ars punțile între PD și Blocul ACUM?Alexandru Jizdan: „ Le-au ars ei .”Europa Liberă: Deci podurile nu se mai refac?Alexandru Jizdan: „ În politică nu trebuie să pui zăvorul pe din înăuntru , și în general cred că nu trebuie să fie lacăt la ușile politice. Dacă lucrurile degradează foarte mult desigur se ajung la crize, iar în linii generale trebuie să fie loc pentru discuții, dialog, dacă nu ne declarăm că vrem binele poporului. Să alegi doar o tematică cu procurorul și cu reforma justiției, dintr-o parte mi s-a părut o oportunitate de a fugi de responsabilitatea guvernamentală și de a te lansa în campania prezidențială . Mie așa mi s-a părut acțiunea pe care a făcut-o Guvernul.”Europa Liberă: Dvs. cât ați fost la putere l-ați criticat dur pe Igor Dodon, ne amintim de suspendările pe 5 minute când trebuiau să fie semnate anumite decrete, astăzi ați ajuns să fiți parteneri?Alexandru Jizdan: „Noi nu suntem parteneri astăzi cu PSRM.” Europa Liberă: Dar PD-ul se mai identifică cu Vladimir Plahotniuc? Și în general mai are influență domnul Plahotniuc? Nu mai sunteți supărați de felul cum s-au războit Vladimir Plahotniuc cu Igor Dodon în vara acestui an?Alexandru Jizdan: „ O să găsiți puțină fericire astăzi în Partidul Democrat în urma la ceea ce s-a produs. Războirea asta noi am prins-o în luna iunie, 7-8 iunie atunci am înțeles că cineva se războiesc între ei, doar știți că aceste tratative ele au fost foarte închise .”Europa Liberă: Într-un cerc îngust.Alexandru Jizdan: „ Eu ca și Dvs. am văzut filmările în premieră , eu nu am participat la negocierile acestea , și oamenii care i-ați văzut în aceste filmări, acești oameni au știut ceea ce se întâmplă, mai mult nu au fost oameni. Desigur că astăzi o să găsiți diferite voci, ei sunt liderii partidului, a fost poate prea puțină comunicare, oamenii au rămas supărarăți, pe alocuri indignați dar să trăim doar cu aceste amintiri eu nu cred că e corect. Noi trebuie să învățăm toți o lecție, PSRM-ul să-și învețe lecția, noi să învățăm lecția, și cred că Blocul ACUM o să-și învețe lecția. Ce înseamnă încăpățânare și o să înțeleagă cât costă o greșeală politică. I-am văzut așa cu multă ironie , eu nu știu cum o să zâmbească acești oameni de mâine, fiindcă este o greșeală politică. Omenește eu îi înțeleg poate pe ei, politic ei vor realiza ce au făcut zilele acestea, fiindcă noi nimeni nu am crezut că va fi încăpăținarea asta care o să ducă până la depunerea moțiunii de cenzură . ”Europa Liberă: Și totuși în parlament ambele componente, și cei din Blocul ACUM și cei din PD parcă ironic , sarcastic dar au lăsat să se înțeleagă că și unul și altul ar fi capabili, ar avea suficientă tărie de caracter să discute.Alexandru Jizdan: „ Am vorbit după ce am votat , oamenii trebuie să înțeleagă că totuși dialogul trebuie să fie atunci când ai nevoie de el . După ce s-a votat desigur că văd acești oameni altfel decât i-am văzut în perioada verii când practic vedeam doar dorința de-a se răzbuna pe noi .”Europa Liberă: Dar dacă ați ajuns să votați PSRM-ul un Guvern, ați putea ajunge împreună cu ACUM să votați o moțiune de cenzură?Alexandru Jizdan: „ Noi vă spun nu avem nici un membru în acest Guvern, deja PSRM-ul este astăzi total responsabil de guvernarea țării și probabil cei din PSRM înțeleg că de acuma încolo lor le va fi și mai greu, și de succesul sau insuccesul acestei guvernări depind prezidențialele , fiindcă și aicea probabil ori în dreapta ori în stânga. Maia Sandu va merge pe calea ei, guvernul acesta din răsputeri va încerca să arate rezultate tocmai pentru aceea ca Igor Dodon să câștige alegerile prezidențiale .”Europa Liberă: Dar întrebarea mea sună altfel așa cum ați votat, împreună cu PSRM pentru a învesti acest Guvern, ați putea să votați şi cu deputații ACUM pentru o moțiune de cenzură împotriva guvernului Chicu?Alexandru Jizdan: „ Desigur că dacă acest Guvern nu va produce nimic, Partidul Democrat va veni cu o moțiune cenzură împotriva Guvernului care nu produce. Dacă Blocul ACUM va împărtăși aceleași viziuni cu noi, noi vom întruni numărul necesar de voturi pentru a scoate din curs acest Guvern.”Europa Liberă: În legislativul actual sunt câțiva deputați care insistă pe ideea că ar trebui creată o comisie pentru a investiga trădarea pentru țară a lui Igor Dodon , ce se va întâmpla?Alexandru Jizdan: „ Haideți să ne aducem aminte că Maia Sandu în 2017 sau 2016, nu mai țin minte, a venit cu o solicitare ca președintele țării să fie investigat pentru trădare de patrie. Întrebarea mea față de ei, de ce în această perioadă s-a făcut abstracție de justiție, și de ce ei nu au fost cei care nu au inițiat niciodată acest lucru. Desigur că acest subiect revine acum când lor le este confortabil, noi mâncăm justiția cu linguri diferite. Și am spus cea mai mare lecție a primit-o Blocul ACUM. ”Europa Liberă: Deputaţii din Blocul ACUM Lilian Carp şi Iurie Reniţă au semnat iniţiativa legislativă privind constituirea Comisiei pentru investigarea acţiunilor de trădare de patrie comise de Igor Dodon, elaborată de Octavian Ţîcu. Poate avea finalitate aceasta iniţiativă?Alexandru Jizdan: „ Ei au depus acest demers, el urmează a fi examinat. Când odată noi să ne învățăm minte în țara asta, nu parlamentul face justiție. Ei trebuie să meargă cu astfel de adresări în Procuratură.”Europa Liberă: Dar acel video înregistrat inde discută Igor Dodon şi Vladimir Plahotniuc?Alexandru Jizdan: „ Ce poate face cu orice probă Parlamentul? Parlamentul are tot dreptul să se adreseze și să nu vină cu condamnări, nu este corect, este o imixtiune în justiție, și toți parlamentarii trebuie să-și modereze toate discursurile lor și să înțeleagă că tu dacă ai o probă sau ceva trebuie să mergi în procuratură , ești convins că acolo ea va avea finalitate, vină în fața microfonului şi spune-uite eu am…… .”Europa Liberă: Procuratura ar fi trebuit să se autosesizeze în baza acelor imagini video unde apar Igor Dodon și Vlad Plahotniuc discutând despre federalizarea țării? Alexandru Jizdan: „ Procuratura este obligată să vină cu o reacție la orice adresare a oricărui cetățean, nu doar a deputaților. Oricare cetățean astăzi depune o adresare procurorului , statul prin instituțiile sale este obligat să vină cu o reacție .”Europa Liberă: Ce soartă va avea declarația cu privire la recunoașterea caracterului captiv al statului Republica Moldova, votată în parlament ?Alexandru Jizdan: „ Haideți că statul capturat, așa din punct de vedere juridic el nu are sens, ceea ce s-a întâmplat fiindcă noi am guvernat în această perioadă având o decizie a Curții Constituționale, întrebați orice jurist din Republica Moldova cum trebuia să procedeze unul sau altul.”Europa Liberă: Deci înțeleg că aruncați în ograda Curții Constituționale tot ceea ce s-a întâmplat pe 6-7-8 iunie?Alexandru Jizdan: „ Noi am avut decizia Curții Constituționale , efectiv această instituție a fost batjocorită într-un hal fără de hal, și să știți că e foarte grav acest precedent. Noi toți ar trebui să corectăm această situația. De Curtea Constituțională nu are dreptul să se atingă nimeni, iar dacă cândva vor fi probe care arată imixtiunea Curții Constituționale , și nu mă refer doar la cazul acesta. Să știți că noi am căzut în jos, sub orice nivel la capitolul justiție, a fost folosită această anchetă pentru a intimida, atât foștii membri de guvern cât și oamenii. Nu de la capătul acela s-a început, eu cunosc despre toate piramidele desenate de către procurori, cum au mers ei cu ancheta acesta. Vă spun eu totuși aș prefera ca să avem o finalitate, să vină până la urmă cei care au investigat și să spună, uitați-vă cum a fost în Republica Moldova, ori să facem claritate printr-o învinuire oficială, ori să scoatem tot norul acesta a suspiciunilor deasupra Curții Constituționale. Nu este bine ceea ce se întâmplă.”Europa Liberă: Nu ați răspuns la întrebarea dacă îl ajutați pe Igor Dodon să-și concentreze în continuare puterea despre care tot el zicea că ar fi un mare păcat pentru politicianul care visează să acapareze multă putere pentru că ar putea să aibă soarta lui Vladimir Plahotniuc?Alexandru Jizdan: „ Eu nu cred că astăzi există partid și politician care să-și dorească acest lucru , nu cred. Întâi de toate este foarte periculos însăși pentru un partid și pentru un politician, și nu este normal când totul se concentrează în mâinile unui politician. Partidul Democrat va opune rezistență politică ca puterea să nu fie în mâinile unui partid și unui politician, fiindcă noi aici prin prisma guvernării noastre știm cât de periculos este acest lucru și cât de dăunător poate fi unui partid. Nu cred acest lucru și-l dorește Igor Dodon . Dar este o părere a mea subiectivă, nu am expertiza ce realmente își dorește PSRM, dar cred că ei acum realizează că orice nu s-ar întâmpla în Republica Moldova azi, ori succesul ori eșecul vine peste ei.”Europa Liberă: Pentru că aparuse acele imagini video unde Igor Dodon discuta cu Vladimir Plahotniuc despre câți bani cheltuie un partid , ce ne puteți spune despre finanțe și finanțări ? O formațiune politică de câți bani are nevoie în Republica Moldova? Suma diferă când partidul e la putere și când ajunge în opoziție?Alexandru Jizdan: „Eu pot să vă spun in calitate de secretar general al PDM, cum e să fii secretar general într-un partid care nu are bani deloc. Asta pot să vă povestesc, cum se face politică fără bani .”Europa Liberă: Dar cheltuielile care se făceau în campaniile electorale ?Alexandru Jizdan: „ Nu vă pot spune despre cheltuielile care le-a avut Partidul Democrat , și dacă au fost de unde provin acești bani. Până la urmă avem instituții care verifică .”Europa Liberă: Acum mecanismele se mai pun în funcțiune până nu demult știți că era aproape neputincioasă Comisia Electorală Centrală și alte instituții să dovedească de unde vin banii proveniența acestor donații, cum ajung șomerii, cei care nu au loc de muncă sau cei care au venituri foarte mici să dăruiască, să verse în haznaua partidului sume enorme ?Alexandru Jizdan: „Nu este corect așa ceva, și dacă s-au făcut astfel de tertipuri , ele au existat, ele trebuie eliminate.”Europa Liberă: Câți bani trebuie unui partid în Republica Moldova să activeze?Alexandru Jizdan: „Depinde pe ce criterii a fost creat acest partid, dacă oamenii din partid sunt îndrăgostiți în ideea partidului, și în ceea ce face partidul, trebuie puțini bani. Dacă este o adunătură de oportuniști, ai nevoie de foarte mulți bani, numai că lucrul acesta nu te ajută. Când partidul își are la temelie banii, eu îl consider un SRL , care falimentează atunci când nu mai ai bani, acesta nu e partid. Un partid a căror membri caută doar funcții, caută bani el este sortit pieirii exact până în momentul în care tu mai ai posibilitatea să dai bani. Și am văzut și altă dată partide a căror membri nu vor nimic, au o idee în față pentru care ei luptă. Atunci când noi vom face ca oamenii să creadă în ideea Partidului Democrat, membrii PD-ului vor apăra partidul indiferent sunt bani sau nu sunt bani ”Europa Liberă: De ce atât de multe deosebiri se văd la același politician când acesta e la putere și când este în opoziție?Alexandru Jizdan: „ Așa e factura moldovenească, cu părere de rău v-o spun. Dacă vrei să testezi omul dă-i putere.”Europa Liberă: Puterea te îmbată, te corupe, te ademenește?Alexandru Jizdan: „ Puterea îmbată oamenii slabi. Omul slab atunci când nu are funcții este îmbătat de puterea funcției. Oamenii puternici cu adevărat niciodată nu se vor răzbuna, și nu vor ieși din factura care au avut-o până la putere. Așa cum deseori vedeți oameni înalți, mari, puternici, aceștia sunt de obicei cei mai cuminți oameni și cei mai binevoitori.”Europa Liberă: Şi cei mici de statură?Alexandru Jizdan: „ Nu neapărat, dar am văzut și de ăștia mărunței care atunci când se bate, am participat de mai multe ori în astfel de situații sau am fost prezent când cel mai mititel era tot timpul scânteia care pe urmă se transforma într-un foc.”Europa Liberă: Totuşi nu pot să nu vă întreb și despre schemele care au fost create, felul cum se înțelege actualmente demontarea lor, de ce a trebuit create aceste scheme căci sunt o moștenire grea?Alexandru Jizdan : „ De care scheme vorbim?.”Europa Liberă: Da am auzit acum de zeci de scheme.Alexandru Jizdan: „ Eu am auzit că fostul Guvern al Maiei Sandu a preluat toate schemele .”Europa Liberă: De la cine? De la Dvs.?Alexandru Jizdan: „ Nu, nu.”Europa Liberă: Dar de la cine dacă nu de la fosta guvernare PD? Alexandru Jizdan: „ Am auzit că a preluat niște scheme virtuale, probabil ……Europa Liberă: De unde le-ați preluat și Dvs. …Alexandru Jizdan: „ Iarăși le-ar plăcea colegilor noștri din parlament sau guvernanților foști, eu astăzi să declar că ei au fost pe niște scheme , că au primit bani. Eu pot declara acest lucru, numai că eu nu am s-o fac niciodată. Eu intenționat am spus acest lucru c-au preluat, sau nu am auzit si nu am văzut cu ochii mei și nu am probe, despre ce scheme sau ei despre ce scheme vorbesc, cum a vorbit și Gheorghe Petic despre faptul implicării mele. Șase luni de zile au fost, arătați-mi o schemă care a fost deconspirată. Și în momentul în care noi avem o schemă oamenii trași la răspundere atunci eu am să cred în lucrul acesta . Când o să ne învățăm minte, a arăta oamenilor pe lângă vorbele care le spunem și probe eu cred că lumea va deveni credibilă. Dar așa cum s-a devalorizat multe valori în țara noastră doar prin vorbe goale, uitați-vă și în chestiunea asta cu schemele, în 400 de milioane care le fura PD-ul. Unde sunt 400 de milioane? Vadim Brînzan să vină să ne povestească. Vorbe goale.”Europa Liberă: A răspuns fostul premier Maia Sandu că sunt în pușculița agenților care nu mai dau mită partidelor sau unor politicieni care ar fi ținut „crîşă” cum se zice în Republica Moldova. Alexandru Jizdan: „ Mie interlocutorului Dvs. o să-mi vină cu mult mai greu să vă conving că nu e așa, fiindcă Dvs. veniți cu gândul acesta că ei au dreptate .”Europa Liberă: Nu am un asemenea gând, și nu sunt avocatul nimănui . Vă întreb dacă prin regiunea Transnistreană s-a făcut contrabandă, se mai face şi dacă se poate pune piedică acestui flagel ?Alexandru Jizdan: „ Eu vă aduc un exemplu, recent am văzut o știre la televizor unde un angajat a poliției de frontieră este bătut de niște contrabandiști în incintă. De l-au bătut ei? Din cauza că probabil ceva ei nu s-au împărțit. Păi întrebarea mea, pe timpul nostru ați văzut vreo dată astfel de situații?”Europa Liberă: Poate nu se vorbea despre asemenea cazuri?Alexandru Jizdan: „ Repet pe timpul lui Rosian Vasiloi se produce lucrul acesta sau pe timpul lui Fredolin Lecari avea loc? Să vină Rosian Vasiloi să ne explice din ce cauză pe timpul mandatului lui, angajații poliției de frontieră sunt bătuți de către contrabandiști în incinta Direcției Poliției de Frontieră?”Europa Liberă: De ce acei contrabandiști nu au fost identificați pe timpul când erați Dvs. în fruntea Ministerului de Interne?Alexandru Jizdan: „ Atunci nu erau , au apărut acum.”Europa Liberă: Dar atunci erau sau nu erau contrabandiști?Alexandru Jizdan: „ Contrabandiști au fost, sunt și vor fi, din simplu motiv că contrabanda, prin definiție aduce foarte mulți bani. Să nu confundăm riposta pe care o dă statul contrabandiștilor şi potențialul sau doritori de a face contrabandă într-un stat unde economia este foarte slabă, să nu ne îmbătăm cu apă de izvor. Va fi tot timpul, și atunci când tu un pachet de țigări îl cumperi cu un leu și la destinația finală îl vinzi cu zece lei, vă imaginați ce tentație are omul pentru a risca, și o să riște oamenii, o să ducă spirt din Republica Moldova, vor duce țigări. Trebuie să avem grijă de imaginea pe care o avem noi și de mecanismele pe care noi le implementăm și de corectitudinea polițiștilor de frontieră. Numai că să ne punem toți în țara asta o singură întrebare , cât de onești pot fi oamenii care primesc 5000 de lei sau 7000 mii de lei?.”Europa Liberă: Cum să supraviețuiască, să aibă grijă de familie?Alexandru Jizdan: „ Mecanismul de a eradica corupția el este, doar statul și oamenii trebuie să fie înțelegători fiindcă noi avem medici care iau mită, profesori care iau mită, polițiști care iau mită. Tot timpul i-am condamnat, dar trebuie să înțelegem unde este , din ce cauză face omul asta. Că sa născut un om corupt sau că o face din necesitate, din forța majoră ce îl înconjoară. Asta este realitatea. ”Europa Liberă: Așa se zice și despre unii deputați, și despre unii miniștri că și ei sunt în lista celor care iau mită, sau pretind a lua șpagă. Ați vorbit cu domnul Plahotniuc?Alexandru Jizdan: „ Nu.”Europa Liberă: Și nici nu aveți de gând să discutați cu el?Alexandru Jizdan: „ Și nici nu am de gând.”Europa Liberă: Sunteți supărat pe fostul dvs șef?Alexandru Jizdan: „ Nu am supărări, am întors fila, nu am vorbit cu domnul Plahotniuc niciodată. Și dacă vreo dată îl voi întâlni o să vorbesc, am și eu întrebările mele , de ce sa întâmplat așa. Dar atunci când noi am declarat că Partidul Democrat nu mai este partidul unui om, și nu mai este Vladimir Plahotniuc, asta înseamnă că noi am dat această filă. În Partidul democrat sunt suficienți oameni pentru a continua lucrurile frumoase care le-a produs acest partid. Azi este o tentativă așa insistentă e al readuce virtual pe Vladimir Plahotniuc în faţa oamenilor”Europa Liberă: El și-ar dori să revină în Republica Moldova?Alexandru Jizdan: „ Eu nu cunosc.”Europa Liberă: Dar ar greși sau nu dacă ar veni?Alexandru Jizdan: „ Eu cred că da. Oamenii care astăzi îl judecă pe Vladimir Plahotniuc, nimeni din ei, probabil și cei care au primit ajutoare de la “Edelweiss” mai sunt influențați de sistemul acesta informațional. Probabil este nevoie de timp ca acest om, măcar în timp să reușească să vină la mormântul părinților săi, să-și vadă rudele. La ceea ce sa produs în politica Republicii Moldova cred că este o lecție dură și pentru el, și pentru oamenii care-l înconjoară, fiindcă nu cred că Vladimir Plahotniuc azi este un om fericit. Sunt departe de acest gând. Și a fost omul care a încercat să producă și să fie aplaudat și s-a pomenit într-o zi acolo unde este azi. Cu adevărat istoria cred că îl va descrie în felul care până acum la descris rețelele de socializare și jurnaliștii. ”Europa Liberă: Dar dacă dn Plahotniuc nu vine de bună voie justiția poate să-l aducă forțat?Alexandru Jizdan: „ Avem justiție, desigur că orice scenariu e posibil, am văzut sunt mandate de arest , în cazul unui mandat de arest desigur că se pornesc niște mecanisme de căutare inclusiv internaționale, interstatale, se implică Interpol-ul și atunci când el este localizat, reținut de partea cealaltă, sunt niște proceduri internaționale care trebuie respectate”.