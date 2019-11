Tenismanul Stefanos Tsitsipas câștigător la Turneul Campionilor

11:00

Această superproducţie regizată de James Mangold, în care rolurile principale sunt interpretate de actorii Matt Damon şi Christian Bale, relatează felul în care constructorul de automobile Ford a încercat să îşi repare imaginea concurând cu Ferrari la ediţia din 1966 a celebrei curse de anduranţă din Le Mans. Pelicula a obţinut încasări de 31 de milioane de dolari în primul său weekend de proiecţii în America de Nord. Pe locul al doilea se află filmul de război "Midway", regizat de Roland Emmerich, ce prezintă prin intermediul unor spectaculoase scene de lupte aeriene campania militară din Oceanul Pacific organizată în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Aflat în al doilea weekend de exploatare în cinematografele nord-americane, filmul "Midway" a obţinut încasări de 8,7 milioane de dolari de vineri până duminică. Podiumul este completat de "Charlie's Angels", un nou opus lansat în cadrul francizei omonime la sfârşitul săptămânii trecute. Pelicula a vândut bilete în valoare de 8,6 milioane de dolari în America de Nord. Comedia familială "Playing With Fire", în care mai mulţi pompieri sunt constrânşi să joace rolul unor bone, a coborât pe locul al patrulea, cu încasări de 8,5 milioane de dolari. Comedia romantică "Last Christmas",cu Emilia Clarke şi Henry Golding în rolurile principale, ocupă locul al cincilea, cu încasări de 6,7 milioane de dolari. Topul 10 din box-office-ul nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice: 6 - "Doctor Sleep" (6,1 milioane de dolari) 7 - "The Good Liar" (5,65 milioane de dolari) 8 - "Joker" (5,63 milioane de dolari) 9 - "Maleficent: Mistress of Evil" (5,2 milioane de dolari) 10 - "Harriet" (4,7 milioane de dolari).