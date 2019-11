Primăria capitalei va avea un nou sediu

09:30

În următoarele săptămâni va fi modificată legea privind indexarea pensiilor de 2 ori pe an. O declarație în acest sens a fost făcută de Președintele Igor Dodon în cadrul briefingului de astăzi. • "În următoarele săptămâni va fi modificată legea ca începând cu anul 2020 indexarea pensiilor să fie de 2 ori pe an. Inițiativa la care au insistat colegii di parlament pe parcursul ultimelor 4-5 ani și inițiativa prezidențială cu care eu am ieșit în luna agust-septembrie", a declarat Igor Dodon. ACCENT...