Horoscop 18 noiembrie 2019. Previziuni pentru toate zodiile

Ordinea si armonia se construiesc din bun-simt. Iar bunul simt inseamna respect pentru tot ce se afla in jur. Exista un loc in lume unde bunul simt, respectul este intens practicat de aceea in Japonia media intarzierilor trenurilor pe an este de 7 secunde…de ce doar atat? Pentru ca este vorba de a respecta pe ceilalti.Acolo unde onoarea, bunul-simt, respectul pentru ce exista în jur predomină, societatea se desfasoara armonios, in ordine si multumire iar aceste valori merita aparate. Dar acolo unde aceste virtuti lipsesc sau se pierd, se va instala haosul si distrugerea-dizarmonia.Cei care permit manifestarea fara limite a celor fara de respect/bun simt/onoare doar permit haosului sa se extinda.