CĂLIN a „revenit” (VIDEO)

10:00

Săptămâna curentă am mai participat la un circ meritocratic al puterii guvernamentale. Directorul Serviciului Vamal așa și nu a fost ales. Probabil vă întrebați de ce? Pentru că nici nu trebuia să fie numit. Am fost martorii unui film regizat prost. DOMNILOR GUVERNANŢI VOI CHIAR NE CREDEŢI TÂMPIŢI? Să le luăm pe rând... În spaţiul public, în ultimul timp au tot apărut diverse articole cu învinuiri în privinţa vameşilor moldoveni prin care se dezvăluie schemele acestora precum şi cercurile de relaţii. În încercarea de a găsi scopul urmărit al acestor publicaţii, din surse demne din interiorul instituţiei, am aflat că de fapt este o simplă reglare de conturi între clanurile vamale, iar apogeul încă urmează să „explodeze”. Potrivit acestor surse, după plecarea PD-iştilor de la „hăţurile” vamei, cei care au fost până nu demult „jokerii” schemelor din vamă şi-au reorientat eforturile. Pentru a-şi asigura continuitatea sau tot colorat politic fie şi-au adus aminte de cumetrii, care până nu demult erau în opoziţie şi pe care îi neglijau inclusiv la zilele de naştere, ca nu cumva să nimerească în disgrația PD pentru contacte cu opoziţia. Este şi firesc, „dinţii sunt mai aproape decât părinţii” iar în cazul lor erau în joc milioanele de dolari şi viitorul copiilor, care abia de au plecat la studii peste hotare. În toată această ipocrizie, de neînţeles este atitudinea actualilor guvernanţi care ori nu conştientizează lucruri evidente, ori cel mai probabil dorinţa de a se „lăcomi” din acele scheme de contrabandă mediatizate pe larg este într-atât de mare în cat nici măcar nu o pot masca. Potrivit vameşilor moldoveni, în „războiul pentru cârma vamei” sau antrenat patru „clanuri” de interese: clanul I) Nastase A. / Natalia Gavriliţa conectată prin soţul acesteia la Gavriliţă Nicolai cu Bostan Iurie şi actualul director interimar Iurie Ceban. Lor li s-au alăturat şi fostul şef adjunct al departamentului antifraudă Marcel Pulbere alias Murca cu echipa lui prea cunoscută în vamă. Clanul II Vladlen Stadler zis Kirdîc / Chiosa G. cu finul M. Cotorobai ex – şef de post la aeroport şi vărul Iurie Gorea (candidat la Director SV). La ei se conectează şi finul lui V. Stadler, Nicolai Botezatu angajat SPIA, alături de Ruslan Beschieru actual şef adjunct al INI. Clanul III Grâu Ghenadie, fostul şef adjunct al departamentului antifraudă care a preluat funcţia lui Marcel Pulbere şi care este cunoscut în vamă ca fiind cel care era pus exclusiv în calitate de curator al schemelor de contrabandă ale guvernării PD-iste. La acest clan alăturându-se o pleiadă mai veche de vameşi precum Tropoţel, Furmusachi şi Goian, toţi şefi de vama la moment, actuali şi foşti şefi de posturi vamale precum Babin / Codreanu / Juraveli. Clanul IV - iertată fie ironia, din considerentul că unica care chiar avea dreptul să numească director la vama este Prim ministrul Maia Sandu. Dar să revenim la concursul de numire a Directorului Serviciului Vamal. Fiind conştienţi că apariţia în prima linie este destul de periculoasă, toate clanurile şi-au înaintat câte un candidat la funcţia de director mai mult sau mai puţin cunoscut. Printre ei „îndrăzneşte” şi prim – ministra Maia Sandu să îşi înainteze un candidat, în persoana recent devenit cunoscută Natalia Calenic, concubina unui alt vameş înrădăcinat Cornel Croitoru, nu mai puţin cunoscut în mediile vamale, mai ales pentru fraude inteligente când milioanele sunt furate stând în birou la calculator. (Apropo Doamna Prim Ministru pentru cine erau predestinate sacoşele cu băuturi şi caviar care s-au strâns în biroul lui Cornel Croitoru vineri cu ocazia sărbătoririi numirii noului director, care însă nu a avut loc?). Grupul Nastase / Gavriliţa însă este un pic mai şiret şi dă dovadă de o iscusinţă mai mare în jocul de şah. Ei îşi înaintează candidatul Bostan Iurie, ulterior însă fiind conştienţi că şanse sunt prea mici (deşi parca se asigurase şi susţinerea din partea celor de la PSRM prin Dumitru Pulbere), pe ultima sută de metri hotărăsc să-l retragă (este foarte interesant în ce circumstanţe şi-a retras candidatura I. Bostan). La prima etapă s-ar fi părut că acest clan se retrage abandonând lupta, doar că interesul final urma abia recent să se dezvăluie. Miza acestora era de fapt Iurie Ceban actualul director interimar al Serviciului Vamal. Rămânerea lui Iurie Ceban la cârma vamei era asigurată prin anularea concursului, iar astfel toţi sunt la locul lor. Nu mai e nevoie ce să mai schimbi pe cineva. Ideea de bază era să nu treacă omul primului ministru, care nu e neapărat să cunoască chiar totul! Şi aici să revenim la scopul primar urmărit. După cum s-a enunţat şi mai sus nu se urmăreşte altceva decât menţinerea controlului asupra circuitelor financiare provenite din fraudări vamale. Iar în cazul grupului Gavriliţă acest control urmează să fie asigurat de către Iurie Bostan actual şef al Direcţiei Securitate Internă a Serviciului Vamal. (o funcţie cu pârghii asupra întregului sistem vamal) Cu mici eforturi depuse, aflăm că Bostan Iurie este originar din s. Stolniceni, Ungheni. A activat în cadrul vămii moldoveneşti încă de la începutul anilor 90. Înregistrează pe perioada carierei mai multe ascensiuni şi „trânte” grele, permanent învârtindu-se în jurul postului vamal Ungheni şi Leuşeni. Primul său conflict este înregistrat cu directorul Furculiţă E. care îl prinde ca fiind complice a unei grupări de contrabandă cu ţigări şi îl dă afară. (Ca şi orice alt sistem, nici vama nu prea bagă la puşcărie colegi din teama de a-şi păta imaginea). Ulterior, directorul Melnic îl primeşte înapoi, Iurie Bostan fiind extrem de necesar pentru că avea contacte puternice cu partea română (poliţistul Leonardo Melinte), iar ţigara nu merge fără un complice român. Tot datorită acestor „merite deosebite” este menţinut şi de Guvernul Filat, ajungând chiar şef la vama Leuşeni. Este o perioadă de glorie financiară. La proprietăţile agonisite urmând să ne referim mai jos. După preluarea puterii de către PD, este iarăşi „apreciat” doar că de data aceasta este transferat la Biroul Vamal Nord şi astfel pierde controlul asupra postului vamal Ungheni, pe care în trecerea anilor îl considera deja o „proprietate privată”. Între timp, încearcă din răsputeri să revină la PV Ungheni, fiind deseori văzut în sediul Partidului Democrat, în contact cu Constantin Botnari alias borsetka, prin intermediul căruia încearcă să demonstreze că este salvatorul postului vamal Ungheni, în care, dădea el asigurări, după plecarea lui se întâmplă lucruri grave. Întrucât este originar din Ungheni, este foarte bine cunoscut de directorul V. Vrabie, care cunoştea implicaţiile în scheme de contrabandă, iar prin urmare I. Bostan nu reuşeşte să răstoarne încrederea partidului democrat nici chiar prin SUMELE propuse lui Constantin Botnari (aceste afirmații pot fi demonstrate de testul poligraf). În atare circumstanţe, fiind prieten cu un alt personaj renumit - Alexandru Tănase - şeful Direcţiei CNA Nord, de comun acord cu adjunctul lui Vrabie şi acesta ex-angajat CNA Grigore Ioniţov, se pune în aplicare o altă schemă. Potrivit planului, V. Vrabie urma să fie dat afară prin discreditare în faţa PD, iar la şefia vămii ajunge Grigore Ioniţov, respectiv Iurie Bostan revine la mult râvnită funcţie de şef al PV Ungheni. În aceste scopuri se demarează o cauză penală la Postul Vamal Ungheni, soldată cu reţinerea mai multor vameşi pentru abateri derizorii, la acea vreme partidul democrat numea astfel de reţineri „terapie de şoc” organizate în scopuri profilactice. În rândul celor reţinuţi apare şi cumnatul directorului Vitalie Vrabie şi câţiva cumetri de la locul de baştină, Vrabie fiind originar din Ungheni. Acest pas a fost apogeul conflictului Bostan / Ioniţov - Vrabie. Doar că planul a eşuat, rudele şi cumetrii nu au dat declaraţii împotriva lui Vrabie care iar fi subminat încrederea politică şi acesta rămâne la cârma vămii. De aici conflictul este deschis, V. Vrabie deconspiră complotul lui G. Ioniţov cu I. Bostan. I. Bostan este dat afară, iar Ioniţov se menţine doar datorită susţinerii de care se bucura din partea lui P. Filip, consilierul căruia a fost în trecut. Doar că, după schimbarea partidului de guvernământ I. Bostan îşi reanimează intenţia de revenire în vamă, de această dată sub o altă culoare politică şi sub protecţia altor cumetri uitaţi, dar care au devenit acum utili. Astfel, directorul interimar al SV Iurie Ceban, la indicaţia ministrei finanţelor Natalia Gavriliţă, semnează ordinul de reîncadrare al lui I. Bostan în cadrul Serviciului Vamal, doar că temporar la funcţia de şef al Direcţiei Securitate Internă. La etapa numirii, însuşi ministra N. Gavriliţă s-a exprimat că funcţia este una temporară, urmând că I. Bostan să ajungă chiar director al serviciului vamal. Majoritatea vameșilor se întrebau de unde atâta susţinere politică? Impactul deosebit de negativ în percepţia efectivului se datorează trecutului corupt al lui I. Bostan pe perioada când ocupa funcţia de şef al Biroului Vamal Ungheni. (Efectivul se mai întreabă şi acum dacă oare ăsta nu este un mesaj indirect de la Maia Sandu şi că de fapt regimul Filat/Baliţchi revine) . Rând pe rând, în spaţiu media, iar în paralel şi în culoarele serviciului vamal au început să apară detalii despre această numire şi despre oamenii care au asigurat-o. În atare circumstanţe apar primele vehiculații de interes sporit potrivit căreia însuşi I. Bostan s-a exprimat ironic că doar după ce a dublat suma propusă (iniţial propunea 25 mii euro) „oamenii” s-au mobilizat şi s-a reuşit numirea lui. Ulterior, datorită rivalităţii clanurilor mai ales la etapa în care I. Bostan depune dosarul să participe la funcţia de director al vămii, în spaţiul media apar mai multe detalii. Astfel, devine cunoscut că I. Bostan este nanul de botez al lui Nicolai Gavriliţă (actual şef al poliţiei economice naţionale în relaţii strânse cu ministrul Năstase) şi cumetru cu Dumitru Pulbere ex-judecător la Curtea Constituţională (deveniţi prieteni de pe vreme când ultimul încă era procuror de Călăraşi), la toate acestea se adaugă anterior menţionata prietenie cu Alexandru Tănase. Toate bune, obiectiv atins, Iurie Bostan începe să numească în funcţiile cheie persoane loaiale şi schemele încep a funcționa din nou. Repejor este restabilit în funcţie finul de cununie Dorin Bombuleac (ex. şef-adjunct de post Sculeni) şi Mihail Covată (un alt cumetru) eliberat anterior pe aspecte de integritate, precum și Octavian Umaniuc – implicat în scheme de contrabandă și luare de mită. În plus este mobilizată şi armata care foarte repede s-a „culcat” sub el şi prin modificări de grafice pe care șeful securității interne are dreptul să le facă la „linie” sunt aduşi toţi oamenii care trebuie pentru buna funcţionare a schemelor. Ca un apropo, fiul lui Iurie Bostan de curând a devenit şef de tură la Postul Vamal Leuşeni, culmea că graficul de serviciu este făcut astfel încât doar în zilele lui de serviciu vin coletarii din spaţiul UE, cunoscuţi pentru generozitatea lor (peste 400 de coletari câte cel puţin 300 de euro fiecare, „asta zic şi eu tata şi-a ajutat fiul”.) Totul mergea conform planului, doar că trecutul dubios nu se „spală” doar prin cumetri şi bani, astfel încât încep să apară diverse informaţii din perioada de „glorie”, fapt datorită căruia intră în dezgraţia securiştilor moldoveni. SIS – ul, spre marea mea mirare, cunoscând probabil şi alte aspecte din viaţa lui I. Bostan îi refuză acordarea accesului la secret de stat iar prin urmare îl lipsesc şi de dreptul de ocupa funcţia de şef al Direcţiei Securitate Internă. Mizând pe susţinerea cumetrilor până „SE CLARIFICĂ” şi cu cei de la SIS, este transferat formal de către Iurie Ceban într-o altă funcţie, mult mai inferioară, care nu necesită avizul SIS. Între timp însă Iurie Bostan continuă să stea în biroul Şefului securităţii interne şi continuă să îşi exercite atribuţiile funcţionale, participând la toate şedinţele operative şi dând indicaţii de pe poziţia de conducător al securităţii interne. DOMNILOR DE LA SIS VOI CREDEŢI CĂ DACĂ NUI DAŢI AVIZ POZITIV, EL NU CITEŞTE CORESPONDENŢA SECRETĂ? SAU A REUŞIT SĂ VĂ CUMPERE ŞI PE VOI ŞI DE ASTA NU ESTE PEDEPSIT ÎN ABUZUL DE FUNCŢIE PE CARE ÎL FACE PRIN ŞI SCURGEREA DE INFORMAŢII CARE SE PRODUCE? Doar că să nu pară această adresare doar un alt mesaj lipsit de factură şi aspecte concrete, am analizat şi declaraţia de proprietate a veşnic funcţionarului public Iurie Bostan. Funcţionarul cu un venit de 156 mii lei şi a soţiei puţin peste 30 mii lei declarat în 2018 a declarat la data angajării lichidităţi deţinute în conturi de peste 540 mii lei. Interesant este că se declară şi un venit de aproape 180 mii lei anual obţinut din închirierea spaţiului comercial. Un calcul matematic denotă că pentru a agonisi peste jumătate de milion (540 mii) în conturi curente ar însemna că tot venitul din arendă este plasat la depozit (180 mii * 3 ani ), întrebare de unde îţi mai permiţi să agonisești şi două unități de transport care valoareză cca. 200 mii lei? Dar cea mai mare întrebare, de unde un funcționar public care nu a activat decât la stat a agonisit atâtea averi? E FIRESC, DIN VAMA! (Mai există și alte greșeli de completare eronată a rubricilor din declaraţia de venituri) Dar asta e floare la ureche, suplimentar I. Bostan deţine prin interpuşi compania ”ARMY – AUTO” SRL specializată în reparaţia automobilelor. Service-ul auto este dislocat la ieşirea din or. Ungheni într-o clădire nouă, care a implicat investiţii de milioane. (De unde a avut funcţionarul aceşti bani, rămâne o taină). Orice reparaţie auto presupune piese de schimb, iar pentru a le obţine mai ieftin I. Bostan iarăşi a apelat la posibilităţile sale vamale și utilizând un vehicul cu numere de înmatriculare AAO 103 aduce piese de contrabandă. Culmea, la traversare, unitatea de transport este verificată de nimeni altul decât însuși fiul lui I.Bostan ( Iurie Ceban ar putea întreba efectivul din subordine despre această maşină legăturile ei cu I. Bostan şi ar putea analiza traversările, inclusiv devamările sau retururile periodice). Doar că imperiul proprietăţilor nu se termină nici pe departe aici. Ca şi orice gospodar, tot prin interpuşi I. Bostan deţine şi o gospodărie ţărănească, nu departe de postul vamal Sculeni (s. Blîndeşti), dotată cu tehnică agricolă (tractoare John Deere şi combine Claas) de ultima generaţie, care tot au presupus învestiţii de milioane. La toate acestea se adugă imperiul imobiliar cel declarat şi cel tăinuit în or. Ungheni şi suburbii. Dar dacă e profesionist şi nu a fost cercetat cum să nu-l luăm la lucru doar „hoţul neprins este negustor cinstit ...”! OARE CNA / ARBI / ANI CHIAR NU VĂD ACESTE LUCRURI EVIDENTE? Posibil că le blochează cumetrul A. Tănase. Se vehiculează și faptul că o parte din banii lichizi ai lui I. Bostan se află în circuitul de cămătar la lui A. Tănase bine cunoscut la nordul ţării pentru practicarea împrumuturilor financiare la procente. Dar toate acestea sunt nimicuri pe lângă ultimele detalii relatate despre trecutul glorios al lui I. Bostan. Chiar ar fi interesant să vedem o examinare publică a acestei sesizări şi fiind conectat la poligraf să ne răspundă d-l Bostan la următoarele întrebări: - care este legătura DVS şi aţi primit sau nu în trecut mijloace financiare sau alte foloase de la gruparea de contrabandă cu produse de tutungerie organizată şi condusă de Anatol Vrubliovschi? - care este legătura DVS, şi aţi primit sau nu întrecut mijloace financiare sau alte foloase de la gruparea de contrabandă cu produse de tutungerie organizată şi condusă de Grigore HANGAN şi Viorel HÎNCU? - care este caracterul relaţiilor DVS cu Serghei URSU – contrabandist din Ungheni implicat în trafic de țigări în spațiul UE? - care a fost rolul şi participaţia DVS la contrabanda ce avut loc în anul 2013, la introducerea unui lot de telefoane mobile în valoare de cca 50 mii Euro? - ce legătura aveți cu contrabanda comisă în 2015 în garnitura de tren Chişinău – Bucureşti, când autoritățile române de frontieră au depistat 50 000 pachete de ţigări? - care a fost rolul DVS în schema de contrabandă ce implica importul fictiv al ţigărilor de marca „Kiss„ care deşi figurau ca au părăsit spaţiul comunitar ajungeau doar pe hârtie în R. Moldova? - care sunt relaţiile DVS cu compania ”ACRILA GRUP„ SRL, rezidentă a zonei economice libere Ungheni, specializată în producerea şi exportul de covoare şi câte cutii de ţigarete încap la o încărcătură? OM DIN SISTEM, pentru Scheme.md