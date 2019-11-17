#КЭБ_Итоги. We call «Pridnestrovie»

ПГТРК, 17 noiembrie 2019 22:00

Цель брендинга – создать положительный образ Приднестровья. За 9 месяцев 2019 г. Приднестровье посетило около 10 тысяч туристов. Самый посещаемый туристический объект – Бендерская крепость. В Приднестровье будут развивать сельский, промышленный, археологический туризм. Министерство экономического развития заключило договор с дизайнерской студией Артемия Лебедева. К обсуждению бренда и логотипа Приднестровья приглашают всех желающих. Рубрика:  Другие новости Хэштеги:  #Приднестровье #бренд #туризм #КЭБ_Итоги

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22:00
#КЭБ_Итоги. We call «Pridnestrovie» ПГТРК
Цель брендинга – создать положительный образ Приднестровья. За 9 месяцев 2019 г. Приднестровье посетило около 10 тысяч туристов. Самый посещаемый туристический объект – Бендерская крепость. В Приднестровье будут развивать сельский, промышленный, археологический туризм. Министерство экономического развития заключило договор с дизайнерской студией Артемия Лебедева. К обсуждению бренда и логотипа Приднестровья приглашают всех желающих. Рубрика:  Другие новости Хэштеги:  #Приднестровье #бренд #туризм #КЭБ_Итоги
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