#КЭБ_Итоги. We call «Pridnestrovie»

Цель брендинга – создать положительный образ Приднестровья. За 9 месяцев 2019 г. Приднестровье посетило около 10 тысяч туристов. Самый посещаемый туристический объект – Бендерская крепость. В Приднестровье будут развивать сельский, промышленный, археологический туризм. Министерство экономического развития заключило договор с дизайнерской студией Артемия Лебедева. К обсуждению бренда и логотипа Приднестровья приглашают всех желающих. Рубрика: Другие новости Хэштеги: #Приднестровье #бренд #туризм #КЭБ_Итоги

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