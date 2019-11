Descoperire uimitoare a psihologilor legată de bebeluși

Un nou studiu al cercetătorilor de la Universitatea Cambridge din Marea Britanie şi Universitatea Tehnologică Nanyang din Singapore a scos la iveală că atunci cînd cineva se uită în ochii unui bebeluş, undele cerebrale devin sincronizate. Studiul a fost publicat recent în Proceedings of the National Academy of Sciences. În cadrul cercetării, specialiştii au efectuat două experimente, scrie Science

