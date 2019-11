PREMIERĂ: Polonezii se întorc acasă din Marea Britanie pentru salarii mai bune în țara lor

10:30

Luna este in Rac deci intreaga zi este orientata spre familie si stari emotionale fluctuante. Pentru fiecare, familie poate sa insemne altceva. Ce inseamna pentru tine ceva familiar? Asta iti vei dori sa faci sau sa ai acum. Tanjim azi dupa acel sentiment, ceva care sa ne faca sa ne simtim confortabili si in siguranta.Despre asta este Luna in Rac, sa creeze un spatiu sigur in care fiecare sa patrunda.Acasa este acolo unde este inima ta iar Luna in Rac are o puternica capacitate de a ne conecta exact cu asta. Cauta-ti familiarul, confortabilul, gateste ceva delicios acasa. Nu te lupta cu nimeni. Simte-te cum te simti cand iti e bine si esti acasa.Daca lucrurile se misca in directii opuse azi, sa stii ca tot poti rezona cu ele si poti beneficia de pe urma lor. Nu e nimic gresit in a mentine toate optiunile deschise. Unora le place sa tina de o singura directie a jocului, insa tu esti bun sa joci la mai multe maini in acelasi timp. Nu ii lasa pe altii sa te faca sa simti ca trebuie sa iti schimbi directia cat timp tu esti convins ca lucrurile functioneaza bine pentru tine.