Protestatarii din Hong Kong luptă cu arcul. Un polițist a fost rănit cu o săgeată

Cand viata iti este mai draga, intr-o clipa, totul ti se spulbera. O spune Veaceslav Gutu, de 40 de ani, din orasul Floresti, care, in urma unei intamplari nefaste a ramas tintuit la pat. Acum, are nevoie urgent de o operatie la spate, in Rusia. Costul, cu tot cu transport, se ridica la aproximativ zece mii de euro.