Adrian Ursu și Irina Negară – VACANȚĂ DE VIS în SUA: „Știu că o să trezesc, probabil, invidia unora…” FOTO//

10:10

Interpretul Igor Cuciuc e mândru de realizările pe care le are până acum. Astfel, a dezvăluit ce îşi mai doreşte pe viitor, dar şi că ar vrea să-şi mărească familia, informează SHOK.md. „Mă uit la mine şi mă bucur de toate realizările pe care le am până în ziua de astăzi. Am muncit foarte mult, […]