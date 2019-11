Loredana Groza, un nou look care îi va revolta pe mulți. Cum s-a îmbrăcat diva la ultimul său show susținut? / GALERIE FOTO

06:15

Pentru a avea o memorie mai buna si pentru a-ti proteja sanatatea creierului este necesar sa afli care sunt alimentele nocive pe care ar trebui sa le eviti. Expresia „esti ceea ce mananci” este valabila si in ceea ce priveste sanatatea creierului. Din pacate, numeroase dintre alimentele consumate pe scara larga in prezent, in special cele cu aditivi, ne afecteaza memoria. Intr-un studiu efectuat la Brigham and Women’s Hospital din Statele Unite si in care au fost inclusi peste 6000 de participanti in varsta, a fost testata legatura dintre memorie, cognitie si dieta pe o perioada de cinci ani. Concluziile au aratat ca persoanele care aveau o dieta bogata in grasimi saturate aveau o traiectorie cognitiva mai proasta in comparatie cu cei care consumau mai multi acizi grasi mononesaturati (precum cei inclusi in dieta mediteraneana). Nu este clar cum ne afecteaza grasimile saturate creierul, dar un articol publicat de Harvard sugereaza ca la mijloc se afla o gena numita apolipoprotein E, sau APOE. Este asociata cu nivelul colesterolului din sange, iar oamenii cu o variatie a acestei gene (APOE e4) prezinta un risc mai mare de Alzheimer. Pentru a avea o memorie mai buna si pentru a-ti proteja sanatatea creierului de-a lungul timpului este necesar sa afli care sunt alimentele nocive pe care ar trebui sa le eviti. Iata care sunt acestea: Grasimi saturate Oamenii care au gena APOE e4 au la nivelul creierului un numar mai mare de placi formate din proteine. Iar o dieta bogata in grasimi saturate poate sa scada capacitatea creierului de a combate aceste placi ce deterioreaza celulele si care sunt asociate cu Alzheimer. Mai mult, grasimile saturate afecteaza capacitatea creierului de a invata si de a forma noi amintiri la numai zece minute dupa ce le consumi. Printre aceste alimente se numara bacon, salam, carnati, chorizo, dar si branza sau untul. „Cu totii le consumam din cand in cand, dar atunci cand grasimile saturate devin o baza in alimentatia ta, isi vor lasa amprenta asupra sanatatii tale”, declara Christopher Calapai, medic specialist in osteopatie, pentru byrdie.com. Grasimi partial hidrogenate (grasimi trans) „Dietele bogate in grasimi trans cresc depozitele de placa din creier. Un studiu a descoperit ca persoanele care au consumat niveluri ridicate de grasimi trans de-a lungul vietii aveau la batranete o capacitate cognitiva scazuta si creiere mai mici”, spune Dr. Calapai. Iata cateva dintre cele mai benefice alimente pentru creier: Afine Afinele sunt bogate in vitamina C, vitamina K si fibre. Contin o substanta numita acid galic, care are proprietatea de a proteja creierul de efectele degenerarii. „Studiile au aratat ca un consum de afine poate stimula concentrarea si memoria timp de pana la cinci ore”, spune Calapai. Suc de sfecla rosie Cercetatorii au descoperit ca sucul de sfecla rosie poate creste circulatia sanguina la nivelul creierului. Sfecla este bogata in substante care dilata vasele de sange si permit cresterea fluxului de oxigen. Inaintea unui examen sau a unei prezentari incearca sa bei un pahar cu suc de sfecla rosie. Poti adauga bucati de sfecla si in smoothie-urile pe care ti le prepari.