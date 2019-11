De ce nu este micul dejun cea mai importantă masă a zilei?

11:00

PE SCURT În China, minorilor li s-a interzis să joace jocuri video mai mult de o oră și jumătate pe zi pe parcursul săptămânii și trei ore pe zi în weekend. De asemenea, pentru minori a fost stabilită interdicție la jocurile video între orele 22:00 și 08:00. Autoritățile chineze au limitat, de asemenea, suma de […]