O hotărîre clară în cazul demisiei lui Trump încă nu a fost luată

Patru oameni mor în fiecare oră din cauza superbacteriilor, în Statele Unite ale Americii. Avertismentul vine de la Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor.Instituția atrage atenția că infecțiile cu bacterii rezistente la antibiotice se răspîndesc rapid și afectează de la an la an tot mai mulți oameni. Numai în Statele Unite, în fiecare an, 3 milioane de oameni cad victimele superbacter