Viitorii pensionari pot să-și determine vârsta necesară de pensionare precum și data ieșirii la pensie cu noul serviciu lansat de CNAS

1. Chişinău, sectorul Botanica: str. Grenoble 9999, Griviței 12A, Mărțișor 11, 15, Miorița 40, 50, 56, 999, Vînătorilor 32, 33-51, în intervalul de timp între 09:20 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 2. Chişinău, sectorul Buiucani: str. Ion Creangă 47/2 în intervalul de timp între 10:00 - 11:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice str. Grigore Alexandrescu 17 , țialîn intervalul de timp între 11:00 - 12:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice str. Grigore Alexandrescu 15, în intervalul de timp între 12:00 - 13:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice str. Grigore Alexandrescu 13, 13A, 15, în intervalul de timp între 13:00 - 14:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice str. Alba Iulia 85/5, L Deleanu 5, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/5, 7/6, 7/7, 8/1, 9, 9/1, 9/2, 9/4, 9/5, 16, în intervalul de timp între 09:10 - 17:10 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 3. Chişinău, sectorul Centru: str. Alexei Șciusev 74 și 78, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 4. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru: str. Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Cobzarilor 9 str-la, Izvoarelor, Livădarilor, Potirnichii 3 str-la, Prepeliţei, Schinoasa-Deal, Sitarului parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Acad. Sergiu Rădăuţanu, Acad. Sergiu Rădăuţanu 2 st-la, Acad. Sergiu Rădăuţanu 3 st-la, Acad. Sergiu Rădăuţanu 5 st-la, Anton Ablov, Colina Verde, Mioriţa, Simion Cibotaru, Tadeus Malinovschi, Vînătorilor, parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 5. Chişinău, sectorul Ciocana, or. Vadul lui Vodă: str. Doina, Ion Creangă, Izvoarelor, Mihai Eminescu, Mircea cel Bătrîn, Petru Rareş, Sfîntul Dumitru, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Veronica Micle parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 10:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 6. Chişinău, sectorul Rîşcani: str. A. Saharov 6, 10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 16, 9002, A. Doga 41/2, 43/1, 43/2, 43/3, Crîngului 1, 2, 3, 5, 7, 9999, Dm. Rîșcanu 6, 20/1, 20/3, 20/4, 22, 9001, Macilor 18, 18/1, 35, 37 , în intervalul de timp între 11:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. V. Badiu 29, 31, 46, 48, 50, C. Brîncoveanu 34, 36, 43, 45, Criuleni 1-63, 2-58, str-la Criuleni 20, 33, Doina 59, L. Damian 1-57, 2-58 , în intervalul de timp între 09:15 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str-la 2 Aerodromului 4, str. B. Voievod 9999, Florilor 9999, Kiev 9999, N. Russo 1/1, Pietrăriei 49/4, 56, 58/1, 58/2, Spartacus 11-19, 29, 14-16, 24-26, Gh. Ghimpu 21, 23, în intervalul de timp între 09:05 - 16:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice 7. Anenii Noi: s. Cobusca Nouă parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Ruseni: str. Căuşeni, Livezilor, Luceafărul, Păcii, Ruseni, 31 August parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 8. Basarabeasca: str. Cerneakovski, Chişinăului, Colhoznaea, Independenţei, Karl Marx, Konaea, Lenin, Lev Tolstoi, Malaea str-la, Maxim Gorki, Melinicinîi str-la, Mihail Frunze, Mirnaea str-la, Naberejnaea, Octeabriscaea, Ogorodnaea, Pobeda, Profsoiuznaea, Pugaceva, Recinaea, Sadovaea, Sovetskaea, Sportivă, Şciors, Şkolinaea, Troiţcoie, Trudovaea, Vasilii Ceapaev, Voczalinaea, Zelionaea, Zoia Kosmodemianskaea, 28 Iunie, 40 Let Pobedî, Lesnaea, Moldavskaea parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 și 16:00 - 18:00 pentru demontarea și restabilirea buclelor s. Carababir: str. A. Pușkin, M. Frunze, parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Iserlia: str. Comsomolului, Iserlia, Mira, Privoczalinaia, parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Ivanovca: str. S. Lazo, Ivanovca, parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Bogdanovca parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 9. Cahul: s. Baurci-Moldoveni parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Văleni: str. Lenin, Văleni, Trandafirilor parțial, în intervalul de timp între 15:30 - 17:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 10. Cantemir: s. Constantineşti, s. Rumeanţev parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Cîrpeşti, s. Crăciun parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:30 pentru conectarea clienţilor noi 11. Comrat (UTA Găgăuzia): s. Baurci: str. 50 Let Octeabrea, Serghei Kirov, Tcacenco, 8 Martie, 9 Mai parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Dezghingea: str. Lenin, Osipenko, Taras Şevcenco parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:10 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Cişmichioi parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:10 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Beșalma: str. Bogdan S., Lev Tolstoi, Miciurin, Mira, Mira str-la parțial, în intervalul de timp între 09:00- 10:30pentru conectarea clienţilor noi str. Alexandr Puşkin, Galaţan, Gavrilov, Lenin, Nicolai Gogol, Tretiakovparțial, în intervalul de timp între 13:00- 15:00pentru conectarea clienţilor noi 12. Călăraşi: str. Anton Macarenco, Gheorghe Asachi 2 str-la, Grigore Vieru, Podiş, Ştefan cel Mare şi Sfint 2s-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt 1s-la parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Alexandru Cel Bun, Mihai Eminescu parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Sadova: str. Maxim Gorki, Sadova, Ștefan Cel Mare parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Bravicea parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 16:50 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 13. Căuşeni: str. Alexandr Puşkin, Alexandr Puşkin 2 str-la, Alexandr Puşkin 2 str-la, Cîrnăţeni, Ioan Vodă, Mihail Lermontov, Mira 2 str-la, Mira 3 str-la, Mira 4 str-la, Păcii str-la, Vissarion Belinski parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s.Cîrnățenii Noi: str. Cîrnăţenii Noi, Emil Loteanu, Plopilor , Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor str.Bogdan Petriceicu Haşdeu, Ion Iachir, Mitropolit Varlaam, Ştefan cel Mare şi Sfînt, parțial în intervalul de timp de la 15:00 – 17:00 14. Cimişlia: s. Prisaca, s. Ialpug parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Mihailovca: str. 31 August 1989, Basarabia str-la, Basarabiei, Cimislia, Colhoznicilor, Gradinilor, Iurie Gagarin str-la, Livezilor, Mihailovca , Morii str-la, Ştefan Vodă, parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Troițcoe: str. Grigore Cotovschi, Lenin, Maxim Gorki, Molodoi Gvardii, Octeabriscaea, Oleg Coşevoi, Sovetscaea, Troiţcoie, parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Batîr, parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Porumbrei parțial, în intervalul de timp între 09:00- 10:30pentru conectarea clienţilor noi 15. Criuleni: s. Hrușova parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Drăsliceni parțial, în intervalul de timp între 09:05- 10:30pentru pentru conectarea clienţilor noi 16. Hînceşti: str. Alexandru Donici , Alexandru Lăpuşneanu, Alexei Mateevici, Burebista , Cosmonavtov, Dobreni , Iscra, Mircea cel Bătrîn, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:20 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Mingir: str. Alexei Mateevici, Dragoş, Eroilor, Fîntînilor, Gheorghe Asachi, Grigore Vieru, Lăpuşna, Mingir, Voinescu parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Cărpineni parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Ciuciuleni: str. Ștefan Cel Mare, Drumul Nou, Dealul Femeii, Ciuciuleni parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Sărata Galbenă: str. Grădinilor, Grigore Cotovschi, Hînceşti, Ion Creangă, Mihail Sadoveanu, Nikolai Vatutin, Sărata - Galbenă, Serghei Lazo, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 17. Ialoveni: str. Alexandru cel Bun, Prieteniei parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Costești parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 17:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Ulmu parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 18. Leova: s. Cneazevca: str. Aurora , Bulgară, Cneazevca, Iurie Gagarin parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 19. Nisporeni: s. Bălăurești parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:45 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 20. Orhei: s. Piatra parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Brăviceni parțial, în intervalul de timp între 09:15- 17:00 lucrări de schimbare sau montare a pilonilor or. Orhei: str. Sadoveanu Mihail,Ştefan cel Mare şi Sfînt,1 Mai , partial, in intervalul de timp, intre 14:00 – 16:00, pentru conectarea consumatorului nou 21. Ştefan Vodă: s. Crocmaz: str. Chirov, Jdanova, Mihail Frunze, Păcii, Crocmaz, Colhoznaea, Columna, Comsomoliscaea, Dacia, Gherdima, Independenţei, Lenin, Maxim Gorki, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Naberejnaea, Păcii, Renaşterii,Serghei Lazo, Sovetscaea, Sportivă, Suvorov, Şcolinaea, Toma Ciorbă, Vasile Alecsandri, Zelenaea parțial, în intervalul de timp între 09:55 - 17:25 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 22. Taraclia: s. Albota de jos, parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Hadjichioi: str. Ivan Tataru parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene Pentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11