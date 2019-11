Doi bărbați au fost inculpați pentru tentativa de asasinare a președintelui francez Emmanuel Macron

09:20

Campania electorală pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, în care se înfruntă Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă, a început oficial de azi, 15 noiembrie, de la miezul nopții și se va încheia sâmbătă, 23 noiembrie, ora 7:00.Cei doi contracandidați nu vor avea o dezbatere electorală directă, dar s-au confruntat în ultimele zile prin declarații făcute de la distanță, în conferințe de presă.Turul al doilea al alegerilor prezidențiale are loc în țară la 24 noiembrie, dar la secțiile de votare din străinătate scrutinul se desfășoară pe durata a trei zile, la fel ca la primul tur. Al doilea tur de scrutin are loc în aceleași secții de votare și circumscripții electorale, sub conducerea operațiunilor electorale de către aceleași birouri electorale și pe baza acelorași liste de alegători de la primul tur.Votarea în țară are loc duminică, 24 noiembrie 2019, între orele 7:00 și 21:00, cu posibilitatea de prelungire până cel mai târziu la ora 23:59 pentru alegătorii care se află la sediul secției de votare la ora 21:00, precum și pentru cei care se află la rând în afara sediului secției de votare.