George Simion, din nou la Chișinău: Dezvăluiri despre ,,Cum i-am cunoscut”

Corneliu Popovici, consilierul președintelui prorus Igor Dodon este noul ministru al Educației, Culturii și Cercetării. De-a lungul timpului, proaspătul ministru de la Chișinău a avut o serie de declarații „moldoveniste” prin care a susținut că unionismul cade sub incidența Codului Penal și s-a arătat împotriva burselor de studii oferite de statul român.În continuare vom enumera doar câteva dintre declarațiile moldoveniste pe care le-a făcut Popovici în ultimii ani. Astfel, în ianuarie 2017, consilierul lui Igor Dodon, spunea că „înlocuirea sintagmei „limba moldovenească” în textul Constituției cu „limba română” este o manevră politică a unor partide obscure”. Totodată acesta a mai adăugat că anume această procedură „va duce la destabilizarea Moldovei, a societății”.În februarie 2018, Popovici a declarat că „proiectul unionismului a fost gândit în Moldova de către acele forțe politice care și-au demonstrat incapacitatea de guvernare în ultimii nouă ani”. Acesta adăuga că primarii satelor și orașelor care semnează declarații de unire cu România, „cad sub incidența Codului Penal”.Împotriva burselor de studii oferite de RomâniaÎn iunie 2018, Popovici s-a arătat deranjat de faptul că mulți tineri pleacă la studii în România și a cerut să fie făcut un set de acțiuni, printre care să se modifice statutul burselor oferite de statele vecine, în special România, în burse de mobilitate academică”.„Anual, România oferă în jur de 6 000 de burse pentru copiii și tinerii din Moldova. Acesta este practic numărul de studenți dintr-o universitate. Rezultă că pierdem câte o universitate în fiece an. Nu este rău când copiii noștri studiază peste hotare, dar este rău când ei pleacă și nu mai revin în țară, or statistica tocmai asta ne-o demonstrează”, declara atunci Popovici.Tot el spunea că schimbarea statutului burselor de studii în străinătate va permite universităților din țară să se consolideze și va stopa procesul de depopulare.Contra „Istoriei Românilor”În noiembrie 2018, Popovici spunea că „menținerea disciplinei „Istoria Românilor”, se urmăresc anumite scopuri politice, care contravin intereselor țării”.„Din punct de vedere a programei școlare, a principiilor contemporane de predare a istoriei în școală, nu mai sunt state în Europa unde istoria să fie predată în baza principiului etnic, în baza acestui principiu s-a predat în sec. XIX, acum se predă în baza principiului statal. Chiar și în România din 1997, practic de 20 de ani, nu se mai predă «Istoria Românilor» ca disciplină, ci se predă disciplina «Istoria». Probabil cei de la guvernare care au anumite viziuni referitor la Moldova prin menținerea acestei discipline nu-și doresc altceva decât să-și atingă anumite scopuri politice, care nu concordă cu interesele R. Moldova”, spunea acesta.Popovici, convins că România ne-a ocupat în 1918Corneliu Popovici este de părere că Basarabia a fost ocupată de România în urma evenimentelor din 1918. „După revoluția din Rusia a început un haos. Ca urmare, în acest vacuum de putere s-a produs această intervenție a armatei române, care a început, în ianuarie 1918, sub pretextul de a-și proteja anumite depozite care se aflau în aceste regiuni. Dar, în acest vacuum de putere, când Sfatul Țării nu putea să controleze situația, s-a produs un proces de anexare teritorială și de lichidare a Republicii Democratice Moldovenești. Votarea în Sfatul Țării s-a produs în condiții specifice, când Chișinăul era ocupat de Armata română, clădirea era înconjurată de armată, în interior erau soldați. În aceste condiții, sub baioneta unei armate străine, cei din Sfatul Țării au fost nevoiți să ia o singură decizie și au votat condiționat!”, a spus Popovici.Mai mult, noul ministru al Educației susținea că în programa din R. Moldova trebuie să fie „o educație pro-Moldova”, ci nu una în care „sunt promovate ideile unioniste”.Mai multe acțiuni și declarații moldoveniste pe care le-a făcut Popovici citiți într-o trecere în revistă realizată de diez.md.Amintim că astăzi, la Chișinău, 62 de deputați din partea PSRM și PD au votat un nou Guvern. Deși, anterior Igor Dodon a declarat anterior, că acest Executiv va fi unul tehnocrat și apolitic, șase membri din cei unsprezece sunt consilierii președintelului. Este vorba despre premierul Ion Chicu, dar și despre miniștrii Aureliu Ciocoi, Victor Gaiciuc, Corneliu Popovici, Viorica Dumbraveanu, Ion Perju.