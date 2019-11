Samsung aniversează 50 de ani. Tehnologiile coreene care au schimbat stilul de viață al oamenilor din întreaga lume

Calitate, inovație, stil, individualitate, confort, siguranță sunt doar câteva atuuri caracteristice brandului Samsung Electronics.În acest an, compania Samsung Electronics împlinește 50 de ani. Timp de jumătate de secol, compania sud-coreeană a creat viitorul în care trăim, iar ceea ce noi avem astăzi este imposibil de imaginat că ar putea fi acum cinci decenii. An de an, Samsung a demonstrat întregii lumi că este lider mondial pe piața electrocasnicelor și a tehnologiilor inovaționale, compania fiind încrezătoare că-și va menține poziția pe viitor.

