Țîrdea: Pentru prima dată din 2009, guvernul nu este format din demagogi și hoți, ci din profesioniști!

09:30

• The National Bank of Moldova announced the exchange rate of major currencies for the end of the week. • Thus, one dollar will cost 17 lei 58 bans. Euro - 19 lei 32 bans. The Romanian leu will cost 4 lei 05 bans, the Ukrainian hryvnia - 72 bans, and the Russian ruble - 27 bans. • Publicat: 09:21 15/11/2019 • Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь! Euro will fall in price by 13 bans The dollar went up by 10 bans Euro and dollar rise against leu How much will the d...