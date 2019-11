Clacă Verde la Grădina Botanică. Participă și contribuie la îmbunătățirea condițiilor și aspectului grădinii

16:30

Peste 50 de studenți și absolvenți ai Academiei de Studii Economice vor participa la un curs de specializare în domeniul financiar-bancar, organizat în parteneriat de către Asociația Businessului European, Victoriabank SA și ASEM. Aceștia vor avea ocazia să-și aprofundeze cunoștințele în cadrul cursului „ZOOM IN BANKING”, care are drept obiectiv formarea și dezvoltarea competențelor practice și profesionale complexe în aria managementului bancar, în vederea sporirii angajabilității tinerilor, în general, și reducerii duratei de formare a tinerilor angajați pe poziții de entry level în instituțiile financiar-bancare, în particular. Articolul EBA, ASEM și VICTORIABANK oferă pentru 50 de tineri oportunități de studii practice în domeniul managementului bancar apare prima dată în #diez.