Ucraina: procurorul care ancheta firma Burisma va fi demis

Chiar dacă PDM s-a declarat nepregătit pentru o coaliție cu PSRM, iar președintele Igor Dodon a exclus din start o asemenea coaliție, deputații democrați sunt așteptați cu optimism de către șeful statului să voteze pentru cabinetul premierului desemnat de el, Ion Chicu. De ce PDM ar fi interesat să consolideze în acest mod pozițiile PSRM și ambițiile politice ale președintelui Igor Dodon? Un interviu cu președintele de onoare al PDM Dumitru Diacov, șeful fracțiunii parlamentare a acestei formațiuni. Europa Liberă: Așadar, Președintele Igor Dodon l-a desemnat pe Ion Chicu, consilierul său și fostul ministru de Finanțe în guvernul precedent, condus Pavel Filip, actualul lider al PDM, candidat pentru funcția de prim-ministru. Instalarea noului guvern este, practic, imposibilă, fără voturile deputaților democrați, aparent favorabili instalării acestui nou guvern. De ce ar vota PDM acest guvern? Dumitru Diacov: „În primul rând, nu avem o decizie finală, votăm sau nu votăm. Vom avea o discuție cred că azi dimineață în cadrul fracțiunii și vom lua această decizie, ce facem. Motivul principal este dacă noi vom participa la acest vot este ca să nu lăsăm țara fără un guvern.Noi n-am avut altă ofertă, să vă spunem așa, să creăm o altă coaliție...Este clar de la depunerea moțiunii că Republica Moldova risca să rămână fără guvern, era clar că această moțiune pune punct unei coaliții, cum toate aceste luni noi am vorbit, unei coaliții nefirești, asta este. Noi n-am avut altă ofertă, să vă spunem așa, să creăm o altă coaliție. Am avut mai multe discuții cu membrii fracțiunii ACUM în aceste zile, am avut multe discuții cu partenerii noștri externi, nu am avut o singură discuție cu Maia Sandu! Am așteptat un telefon, am așteptat ceva cuvinte...” Europa Liberă: Dacă tot spuneți că Maia Sandu a dorit premeditat, pentru că asta s-a apreciat, a dorit premeditat să plece de la guvernare, de ce n-ați sancționat-o politic, lăsând-o în post prin nevotarea moțiunii? Dumitru Diacov: „Păi, da, dar dacă noi, cum spuneți Dvs, am fi sancționat-o, asta înseamnă că noi a doua zi rămânem în coaliție cu Maia Sandu, fiindcă nu avea doamna Sandu propria majoritate și atunci cel care dorește să rămână în această funcție cred că trebuia să vină în aceste zile și să spună: „Bună ziua, stimați colegi, noi vrem să rămânem în funcție, iată care e programul nostru de activitate, haideți și susțineți acest program”. Nicio problemă! Eu vă spun, cu colegii din fracțiunea ACUM am avut discuții, i-am întrebat dacă cei ce spun ei, lucru pe care noi îl acceptam, este și gândirea doamnei Sandu, dacă nu cumva doamna Sandu a hotărât să plece de una singură în opoziție, să plece în stradă să vorbească de alte campanii electorale, noi n-am primit un răspuns. Și atunci, ce trebuie să facem, ca opoziție? Mai numiți o altă țară unde este o opoziție care are în față o astfel de situație și ea stă cu mâinile în buzunări și face cadouri”.Europa Liberă: Faptul că – după cum a remarcat oarecum ironic dl Dodon în numele PSRM – nu este dorită sau este chiar exclusă o coaliție cu PDM – nu deranjează? Dumitru Diacov: „Deranjează. Dar trebuie să-l înțelegem și pe dânsul, fiindcă noi nu dorim să facem coaliție cu PSRM.Noi intrăm în iarnă, noi avem o mie și una de probleme, Partidul Democrat nu dorește să meargă la alegeri anticipate.Și dacă domnul Dodon a propus o candidatură a primului-ministru și va propune o echipă a acestui candidat, pe care noi îl cunoaștem, care este ok din punct de vedere profesional, nu avem nicio pretenție, dar răspunderea politică este a acestui partid. Noi intrăm în iarnă, noi avem o mie și una de probleme, Partidul Democrat nu dorește să meargă la alegeri anticipate și eu cred că toată lumea, niciun cetățean al Republicii Moldova nu crede că alegerile anticipate este o soluție acum. Dacă mai privim puțin în perspectiva acestor alegeri, îți pui întrebarea: „Ce fel de partide vom avea? Câte mandate vom avea?”. Cam se repetă aceeași situație din actualul Parlament”.Europa Liberă: Ce condiții urmează să pună PDM în schimbul votului?Dumitru Diacov: „O să punem pe parcursul guvernării, o să punem condiții ca să respecte viziunea noastră.O să punem pe parcursul guvernării, o să punem condiții ca să respecte viziunea noastră.Noi toți acești ani, dacă am făcut coaliție, am făcut cu partidele de centru-dreapta. Sigur că am fi făcut cu ACUM imediat după alegeri, știți, au fost lansate fel de fel de oferte, am primit unul și același răspuns. Acum nu am avut un dialog cu liderii acestui partid, nu am avut o propunere: „Noi vrem să rămânem, noi vrem să guvernăm, hai să facem aceste lucruri împreună!”. Nicio problemă! Dar noi nu am avut această discuție. Atunci cum poți tu să votezi? Dacă oamenii au hotărât să plece în afara Parlamentului și să încalece această temă, bine, este opțiunea lor, nu am nimic împotrivă, să fie sănătoși, dar eu mă gândesc că țara are nevoie de un guvern acum!”.Europa Liberă: Votând pentru un guvern să zicem de „tehnocrați”, ce anume va promova PDM ca priorități: reforma justiției? Altceva? Noi vrem să avem relații bune cu Fondul Monetar Internațional, cu Banca Mondială, cu instituțiile europene...Dumitru Diacov: „Exact. Aceleași lucruri care au fost anunțate. Eu cred că vom vorbi cu domnul Chicu, deși noi știm prioritățile pe care le gândește el. Lucrurile pe care noi le-am promovat toți acești ani de zile: și integrarea europeană, și angajamentele noastre față de instituțiile europene. Noi încă în 1998 am pus condiție, când cineva ne împingea să facem coaliție cu comuniștii, am spus că nici într-un caz, fiindcă noi vrem să avem relații bune cu Fondul Monetar Internațional, cu Banca Mondială, cu instituțiile europene, cu partenerii noștri europeni. Lucrul acesta l-am făcut toți acești ani...” Europa Liberă: Vorbind de condițiile pe care ar urma eventual să le pună PDM, aceste condiții includ și, de exemplu, revenirea la cetățenia contra investiții, promovată anterior de premierul desemnat? Dumitru Diacov: „Nu, nu ne gândim la lucrurile astea problematice care au fost...” Europa Liberă: Deci se va renunța...Dumitru Diacov: „... care au fost criticate, noi nu avem de gând să revenim la aceste chestiuni”.Europa Liberă: Reproșurile PDM față de ACUM, guvernul Sandu sunt la suprafață, nu vom insista pe ele... Ce reproșați sau continuați să reproșați însă PSRM, președintelui Dodon? Dumitru Diacov: „Ceea ce am avut noi de reproșat și avem de reproșat Partidului Socialiștilor eu cred că este foarte clar. Noi vom avea de furcă acum cu o echipă guvernamentală și pe mine mă interesează această echipă, mă interesează ce va face guvernul. Dacă guvernul va propune un proiect de lege care corespunde cu viziunea noastră de ceea ce am vorbit până acum – noi vom vota. Dacă ei vor încerca să realizeze programul Partidului Socialiștilor, în care sunt multe chestii deocheate, noi atunci ne vom abține, vom face opoziție și ne vom spune punctul nostru de vedere. Sigur că da!” Europa Liberă: Ce credeți că s-a schimbat, astfel încât Blocul ACUM, Maia Sandu în primul rând, să considere acceptabil să intre în discuții cu democrații pentru diferite formule, proiecte pe viitor? Dumitru Diacov: „Of. Eu vă voi spune un mic secret. Noi am încercat să discutăm cu această echipă toate aceste cinci luni de zile.Noi am încercat să discutăm cu această echipă toate aceste cinci luni de zile.Noi am discutat, am vorbit eu personal cu mulți oameni importanți din anturajul Maiei Sandu și i-am spus: „Măi băieți, bun, ați făcut coaliție, v-ați pornit, gălăgie între voi, dar voi trebuie să vă gândiți la ziua de mâine”. Noi avem de realizat niște lucruri în comun, noi vă propunem să menținem un dialog. Cu acești oameni dialogul este ok, dar de la lideri n-am primit absolut niciun semnal. Ce trebuie să facem noi?”. Europa Liberă: PDM nu este pregătit pentru coaliții, pentru că are să se ocupe de propria reformare... – este o precizare de ieri a dlui Pavel Filip. Ce presupune de fapt această reformă din interior a PDM? Să revenim, de fapt, la rădăcinile noastre, un partid care este mediator în condițiile Republicii Moldova.Dumitru Diacov: „Avem câteva lucruri organizatorice, în teritoriu, în organizațiile primare, avem câteva lucruri de precizat, pregătim un program al partidului de lungă durată, bazat pe valorile europene, bazat pe experiența noastră de mulți ani de zile... Asta presupune. Să revenim, de fapt, la rădăcinile noastre, un partid care este mediator în condițiile Republicii Moldova. Fără Partidul Democrat este imposibil un dialog între aripile stânga și dreapta în țara noastră, noi lucrul acesta l-am făcut în toți acești ani de zile. Vrem să creăm o situație când lumea nu încearcă să se ferească de Partidul Democrat. Uitați-vă câte declarații aprinse au fost acum vizavi de PDM. Și sunt declarații, în mare măsură, nedrepte. Fiindcă majoritatea absolută a membrilor PDM sunt oameni educați, oameni cumpătați, oameni cinstiți, oameni care vor să-și facă treaba”.Europa Liberă: Ce atitudine aveți față de procesul vizibil de concentrare a mass-media sub controlul lui Igor Dodon și PSRM, inclusiv rupându-se din ceea ce s-a numit holdingul fostului lider al PDM? Ce acțiuni în calitate de partid parlamentar are în vedere PDM pentru descurajarea acestui proces? Dumitru Diacov: „Sigur că noi aceste lucruri le vedem, le observăm. Sigur că pe noi ne interesează. Astăzi, PDM nu se poate lăuda nici cu un fel de media. De aceea, chiar și din sentimentul acesta simplu de concurență loială sau neloială, vom aborda aceste chestiuni. Pur și simplu, această perioadă a fost foarte intensă, nu am avut timp să ne ocupăm cu aceste analize, cu aceste activități. Am avut alegeri anticipate, noi tot timpul am fost presați din stânga, din dreapta, nu eram bucuroși să răspundem sau ne ocupam cu chestiile noastre. Acum, dacă se va instala un guvern, va fi mai multă liniște, sperăm să avem pe dreapta fracțiuni parlamentare care se vor deschide și vom avea un dialog constant...” Europa Liberă: Este evident că UE nu a agreat politicile, practicile PDM când se afla la guvernare, și o dovadă a fost suspendarea finanțării... Acum de ce atitudinea UE ar fi alta față de un guvern instalat de PSRM și PDM? Dumitru Diacov: „Noi presupunem că o primă reacție va fi una reticentă sau va fi o reticență față de ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova, dar pe măsura activității acestui guvern, lucrurile se vor schimba. Noi toți, pe lângă faptul că ne ocupăm de politică, suntem cetățeni ai Republicii Moldova și noi vrem ca la noi acasă lucrurile să meargă bine. Dar eu mi-aș dori ca guvernul să-și caute de treabă, să fie mai puțin influențat. Vom vedea care va fi componența acestui guvern. În orice caz, noi nu avem de gând să susținem acțiuni sau activități politice ale acestui guvern sau așa cum spuneam eu cândva în 1998, de ce nu facem coaliție cu comuniștii – fiindcă nu dorim să îndeplinim programul partidelor, dar dorim să îndeplinim programul care stă în fața Republicii Moldova. Asta e altceva”.