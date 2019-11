Constructorul italian de automobile sportive Ferrari a dezvăluit joi coupe-ul Roma

12:15

În perioada 19-20 noiembrie, sub patronajul Guvernului Republicii Moldova, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică cu suportul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Universitatea Tehnica a Republicii Moldova organizează Forumul Regional de Securitate Cibernetică în cadrul celei de-a 7-a ediție „Moldova Cyber Week 2019”. La deschiderea Forumului, care va avea loc la data de 19 noiembrie, va adresa un cuvânt de salut Dna Prim Ministru Maia Sandu, înalți reprezentanți din străinătate precum Luc Devigne, Serviciul European de Acțiune Externă, Uniunea Europeană, Preetam Maloor, Uniunea Internațională a Telecomunicației și Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Dereck J. Hogan. De asemenea, vor participa și vor ține discursuri experți din cadrul companiilor din domeniul IT recunoscute pe plan mondial: “Microsoft”, “Cisco”, „Oracle”, „Kaspersky”, „Bitdefender”, “Huawei” etc. Totodată, vor avea loc mai multe paneluri de discuții despre cele mai actuale subiecte de interes: Diplomația Cibernetică; Reinventarea securității cibernetice la nivel geopolitic; Viitorul tehnologiei: previziuni și perspective; De la securitate cibernetică – la imunitate cibernetică; Tendințe emergente în securitate cibernetică; Directiva NIS în legislația națională, Crime Cibernetice – Acțiune și Contracarare; Bunele practici privind aplicarea și implementarea politicilor în domeniul securității cibernetice ale Estoniei, Germaniei, Latviei, Lituaniei, Romania, Georgia, Ucraina. Ziua de 20 noiembrie este destinată Atelierelor de lucru și exercițiilor practice, timp în care participanții vor putea îmbunătăți capacitățile de raspuns la incidente cibernetice prin simularea unor scenarii de atacuri cibernetice avînd sarcina să gasească cele mai corecte soluții de răspuns la situații de criză. Din echipa trainerilor implicați în antrenare fac parte reprezentanți ai sectorului privat din Romania, Ucraina, Marea Britanie și Estonia etc. Activitățile în cadrul ediției din acest an vor aduce în prim plan rolul factorului uman și importanța fortificării colaborării la nivel regional, sectorul public – privat și mediul academic, în scopul alinierii capabilităților și expertizei organizațiilor participante privind gestionarea incidentelor, sensibilizarea potențialelor amenințări și remedierea acestora. Informații detaliate despre înregistrare, programul Forumului Regional de Securitate Cibernetică 2019 sunt publicate pe pagina evenimentului www.moldovacyberweek.md. Pentru a participa la eveniment, este necesar să completați Formularul online, până la 15 Noiembrie 2019.