Olga Bordeianu a fost aleasă în funcția de director general al Companiei „Teleradio Moldova”

Atacantul Zlatan Ibrahimovic şi-a anunţat, miercuri, plecarea de la echipa Los Angeles Galaxy din campionatul nord-american de fotbal (MLS). "Am venit, am văzut, am cucerit. Mulţumesc, LA Galaxy, pentru că m-ai făcut să mă simt viu din nou! Pentru fanii echipei Galaxy: aţi vrut Zlatan, v-am dat Zlatan. Cu plăcere. Povestea continuă... Acum mă duc să mă uit din nou la baseball", a fost mesajul suedezului în vârstă de 38 de ani. I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2019 Ibrahimovic, care a ajuns la Los Angeles în 2018, este la finalul contractului cu Galaxy, pentru care a marcat 53 de golurui şi a dat 17 pase decisive, în 52 de meciuri jucate, fără însă a câştiga vreun trofeu cu această formaţie. Jucătorul suedez ar urma să semneze un contract cu AC Milan, potrivit comisarului MLS, Don Garber.