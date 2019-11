Guvernul lui Dodon și al lui Plahotniuc a depus jurământul de învestitură

15:50

„Dodon și-a adjudecat cu brio titlul de prostituată politică nr. 1 a Republicii Moldova”. De această părere este Partidul Liberal din R. Moldova, care a criticat dur evenimentele petrecute astăzi, la Chișinău.„Viteza cu care a fost încropit peste noapte Guvernul Chicu, arată disperarea mafiei PSRM, PD plus Șor, în frunte cu Dodon. Nu doar corpul diplomatic, comunitatea internațională, dar și oamenii de rând, neinteresați de politica, au înțeles că în fața lor este o grupare de trădători, lași și fricoși, care prin toate aceste scamatorii și acrobații politice vor să ascundă crimele în care sunt implicați de 20 de ani cel puțin”, se arată într-un comunicat de presă.De asemenea, Partidul Liberal a anunțat că condamnă jocurile murdare, făcute pe sub masă, de exponenții regimului Dodon, PSRM, PD plus Șor, teleghidați de la distanță de Plahotniuc, aflat într-un exil formal.„Ținta lor este de a menține controlului asupra justiției, asupra întreprinderilor de stat, asupra monopolurilor, asupra economiei în ansamblu, asupra schemelor de corupție și a privatizărilor, crime care distrug și sugrumă Republica Moldova. Pe lângă aceasta, vom fi aruncați, din nou, în izolare internațională, inclusiv financiar. Odată demascați în totalitate, toți cei menționați mai sus, trebuie înlăturați de la putere, iar PL va depune tot efortul in acest sens”, au mai specificat liberalii.Amintim că astăzi, la Chișinău, 62 de deputați din partea PSRM și PD au votat un nou Guvern. Deși, anterior Igor Dodon a declarat anterior, că acest Executiv va fi unul tehnocrat și apolitic, șase membri din cei unsprezece sunt consilierii președintelului. Este vorba despre premierul Ion Chicu, dar și despre miniștrii Aureliu Ciocoi, Victor Gaiciuc, Corneliu Popovici, Viorica Dumbraveanu, Ion Perju.